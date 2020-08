Carte de domiciliation Qonto | Sonexia

Premièrement, tout commerçant se doit d’accepter la carte bancaire dans son magasin s’il veut être performant à la vente. En effet, les paiements par cartes bancaires représente en France une transaction sur deux et un contrat monétique est indispensable. Ainsi dans l’Hexagone, plus de 500 milliards d’euros de transactions CB on été enregistrées en 2018 et ce chiffre ne s’arrête pas de croître.

Deuxièmement de nombreux entrepreneurs à la tête de petites structures ne peuvent souscrire facilement à un contrat monétique. En effet, les eirl, eurl, micro entreprises, auto entrepreneurs, les jeunes sarl n’ont souvent pas les moyens d’adhérer à un service de paiement de proximité. D’autre part, les banques requièrent souvent des conditions contraignantes pour l’entrepreneur telles que : Fournir un bilan, un chiffre d’affaire minimum imposé avec pénalité si les conditions ne sont pas respectées, etc.

Troisièmement, il se peut que le commerçant soit en litige avec sa banque et que celle ci refuse tout simplement de proposer un contrat monétique à son client car trop risqué. Bien heureusement une société innovante propose un contrat monétique sans engagement quelque soit la taille de la structure, pour toutes les entreprises : La Sonexia.

A la Sonexia, nous avons à coeur de rendre l’encaissement CB accessible à tous simplement. Quelque soit la taille d’une entreprise nous pensons que l’encaissement par carte bancaire doit être abordable, facile et simple d’acquisition.

Souscription rapide à une Carte de domiciliation Qonto et autres banques

Le temps d’un entrepreneur est précieux. Il doit pouvoir ce concentrer sur l’essentiel, c’est à dire : vendre. C’est pourquoi il est très une carte de domiciliation Qonto et autres banques à la Sonexia. Tout se fait en ligne. La signature du contrat, l’envoi des documents obligatoires tout est extrêmement simplifié. Ainsi quand une banque traditionnelle met de 2 à 4 semaines pour émettre une carte de domiciliation bancaire la Sonexia met 1 à 3 jours pour émettre une carte de domiciliation Qonto, Bred, Société Générale, Caisse d’Épargne etc.

Vous avez un terminal mais pas de Carte de domiciliation monétique ?

Bien que l’entreprise ne vende ni ne loue de terminaux de paiement il est tout à fait possible de souscrire à un contrat monétique si vous possédez déjà votre terminal de paiement. Ce qui est le cas de nombre d’entrepreneurs.

Délivrance des cartes de domiciliation bancaire

Forte de son expertise dans les opérations de banques et services de paiements la Sonexia, en partenariat avec la Filiale bancaire d’Orange, émet votre carte de domiciliation Qonto et autres banques. Pour cela quelques clics suffisent. Enfin, le contrat monétique est sans engagement. Ainsi cela offre aux commerçants une grande souplesse et tranquillité d’esprit. Alors oui, Winneurs recommande sans hésiter. Rendez-vous sur le site web de la Sonexia pour souscrire