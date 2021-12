François Pralus Maître Chocolatier – Des cadeaux et coffrets gourmands

François Pralus, Maître Chocolatier français, présente des cadeaux et coffrets cadeaux très gourmands, pour les fêtes de fin d’année. Des créations savoureuses, belles, à déguster, à partager, à offrir, entre pralines, confiseries, crus d’excellence, napolitains, piémontaises…

François Pralus est une marque française, une pâtisserie et une chocolaterie, implantée à Roanne. La société offre une histoire prestigieuse, un artisanat préservé, une qualité reconnue et récompensée, qui a toujours su se transmettre, de génération en génération, chacun apportant ainsi sa pierre à l’édifice. Toujours en évolution, la maison a su se faire une place, rayonnant ainsi en France et à l’étranger. Aujourd’hui, la marque c’est 18 boutiques en France, une manufacture de chocolat et une plantation de cacao à Madagascar.

Parmi une belle, gourmande et large gamme de produits savoureux, France Net Infos a choisi de vous présenter deux produits chocolatés, des incontournables de la maison Pralus, à commencer par les piémontaises et mexicaines. En effet, dans les confiseries, la boîte de mélange de piémontaises et mexicaines, invite au croustillant et à la gourmandise. Il y a, tout d’abord, les piémontaises, des noisettes rigoureusement sélectionnée, du Piémont, grillées et enrobées de chocolat au lait. Un voile de cacao vient apporter une touche gracieuse et subtile à la bouchée croquante. Les noisettes sont savoureuses, craquantes, avec un enrobage doux, un brin renforcé avec le cacao. Les mexicaines sont de gourmandes amandes de Valencia, grillées, elles aussi, et enrobées de chocolat noir, poudrées de cacao non sucré. Une bouchée croquante, savoureuse, avec la force du chocolat noir et du cacao qui viennent apporter un bel équilibre gourmand.

De petits coffrets de napolitains sont également à offrir, partager et déguster, notamment les napolitains bio, qui se déclinent en cinq crus. Une savoureuse sélection de cinq crus d’exception et surtout certifiés Agriculture biologique, sont à savourer. Il y a les crus du Pérou, de l’Equateur, de la République Dominicaine, de la Tanzanie et de Madagascar, offrant chacun leur saveur, tous de chocolat pure origine à 75% de cacao. Des nez puissants, des saveurs fruitées, parfois boisées, ou épicées, les napolitains sont différents et parfaits pour finir une fin de repas, à savourer après un café…

La Maison Pralus est une marque française, qui offre, pour cette fin d’année, quelques gourmandes idées à offrir, à partager et à déguster. Des créations savoureuses, comme les pralines, confiseries, napolitains, piémontaises, mexicaines, barres infernales, tablettes…

Les bouchées croquantes et savoureuses de François Pralus Maître Chocolatier est à retrouver par ici…