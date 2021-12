Soigneurs Juniors – Noël au zoo

Noël au zoo est un nouveau titre de la collection Soigneurs Juniors, des éditions Nathan, paru en octobre 2021. Un roman adapté aux jeunes lecteurs, qui s’inspire du quotidien des soigneurs du ZooParc de Beauval, et qui offre ici, un brin de magie de Noël.

Louise tire d’un coup les rideaux de la chambre et de sa grande sœur, en annonçant qu’il a neigé. Un magnifique rayon de soleil entre dans la pièce, illuminant la chambre. Hermine, elle, reste blottie sous sa couette et grommelle. Sa petite sœur peste, se demandant si elle hiberne, alors que dehors un magnifique paysage se dessine. Pour donner envie à sa sœur, Louise ouvre en grand la fenêtre. Un vent glacé pénètre dans la chambre, réveillant Hermine, pour de bon ! Les yeux mis clos, car encore éblouie, toujours sous sa couette, mais enfin debout, Hermine observe, émerveillée, les arbres blancs du ZooParc de Beauval.

C’est un épais manteau de neige qui recouvre tout, qui est à découvrir. Mais bientôt, une tempête de neige est annoncée. Le ZooParc de Beauval va devoir fermer ses portes… En attendant, les quatre amis se retrouvent et s’amusent dans les allées du Parc, au milieu des animaux. Les chapitres sont courts, plaisants, permettant de découper la lecture, pour les jeunes lecteurs. Les apprentis soigneurs vont devoir accomplir une nouvelle mission, retrouver un bébé panda roux, avant que la neige ne tombe de trop. Une course contre la montre, pleine de rebondissements et de bienveillance, qui offre aussi des informations, pour les jeunes curieux, sur les animaux du zoo. Quelques dessins, tous en couleurs, accompagnent parfaitement le récit.

