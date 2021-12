No zombies – Le livre de Joseph

Le livre de Joseph est le premier tome de la nouvelle série No zombies, des éditions Soleil, paru fin octobre 2021. Une bande dessinée d’Olivier Peru, Benoît Dellac et Evgeniy Bornyakov, qui présente un récit d’anticipation, une nouvelle histoire de zombies, mais avec un vaccin pour les faire revenir…

Un zombie erre sur une route. Il est bientôt encerclé par des hommes bien protégés. Ils se ruent vers lui, l’attrape et le capture. Quelqu’un relève son masque et affirme qu’il s’agit bien de la personne qu’ils recherchaient, car le tatouage correspond. Un peu plus tard, dans un laboratoire, ce même zombie est attaché solidement à une table d’opération. Une infirmière est sur le point de lui injecter quelque chose. Elle explique à un jeune homme aux côtés du zombie, que les premières injections font effet après 72 heures. Le patient perdra son agressivité, un peu plus tous les jours. Ensuite, il faudra se battre au quotidien, pour plusieurs semaines. Il faudra être patient et parler au malade tout le temps. En effet, le jeune homme sera un point de repère et grâce à lui, le retour à la conscience sera plus rapide et moins traumatisant. Le zombie se remet peu à peu, ne mord plus, reconnaît son fils…

Voici donc une nouvelle histoire de zombies, mais celle-ci présente un vaccin et une équipe qui traverse le pays, pour venir en aide aux différentes communautés, pour pouvoir les sauver. En effet, Joseph, ancien zombie, comme les trois autres membres de son équipe, sillonne les routes pour sauver des zombies et convaincre les vivants de leur bonne foi. Mais le chemin est difficile et Joseph ne dit pas toute la vérité… Le récit est captivant, plutôt bien mené, présentant une bande dessinée pleine de surprise, de rebondissements, entre flashbacks, révélations, dangers, combats… L’histoire est pleine d’espoir, mais de doute aussi, avec des vivants parfois plus déterminés et féroces que les zombies. Le point de vue de ces No zombies est particulier, intéressant, entre traumatismes, cauchemars, souvenirs… Le dessin est moderne, avec un trait dynamique, fluide et fin, un découpage énergique, des scènes d’action superbes.

Le livre de Joseph est le premier tome de la nouvelle série No zombies, des éditions Soleil, qui présente une idée originale, plutôt bien menée, présentant une solution pour faire revenir les morts-vivants, un vaccin qui pourrait sauver l’humanité…