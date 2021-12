Nos idées de cadeaux Harry Potter à glisser sous le sapin !

Nous sommes fans d’Harry Potter chez FranceNetInfos. Aussi, il était logique que nous vous donnions quelques idées de cadeaux Harry Potter à faire à un fan de la saga pour Noël : livres, figurines ou jeux de société, vous n’aurez qu’à choisir ceux que vous souhaitez glisser sous le sapin !

Rendez-vous en bas de l’article pour retrouver tous les articles présentés ci-dessous !

Harry Potter : Le livre de cuisine officiel

Nous tenions à vous présenter cet ouvrage publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, parce qu’il risque bien de surprendre les fans d’Harry Potter gourmands de gressins magiques, de crackers nimbus 2000, de chapeaux de sorcière, de nids aux noix du dragon, etc. Soit, des mets en rapport avec le film qui plongent directement dans l’ambiance magique des aventures d’Harry Potter.

Le livre contient plus de 40 recettes illustrées. Les photos sont superbes, elles donnent envie de se lancer dans la confection de ces mets magiques. On pourrait croire que les recettes sont difficiles à réaliser, mais pas d’inquiétude, le livre a été pensé pour les débutants également. D’ailleurs, des « niveaux de sorcellerie » sont indiqués sur chaque recette, histoire de savoir dans quelle aventure on s’embarque.

Les plus gourmands des fans d’Harry Potter pourront réaliser des recettes salées et sucrées. Et le collectif d’auteurs a également pensé aux végétariens, véganes et allergiques au gluten. En effet, des fanions sont intégrés aux recettes permettant de savoir ce qui leur convient. Nous retrouvons également la représentation des aliments de la recette, des astuces illustrées, des photos d’acteurs ainsi que quelques anecdotes.

Avec ce livre de recettes made in Harry Potter, les lecteurs vont rajouter un soupçon de magie à leur façon de cuisiner. Les fans auront l’impression de faire partie de l’école de sorcellerie Poudlard tant le livre semble réel, à commencer par les patrons en toute fin, qui motivent plus que jamais à laisser parler son imagination culinaire !

Une figurine des héros d’Harry Potter

Voilà une idée que les fans de la saga littéraire et cinématographique seront ravis de retrouver sous le sapin : une figurine d’Harry Potter ou d’un autre personnage du film. Quant aux collectionneurs, ils seront surpris et comblés !

Et parmi les figurines que nous aimons tout particulièrement cette année, il y a le « Coffret quai 9 ¾ direction Poudlard ! ». Les fans reconnaîtront la référence instantanément ! Pour les autres, la voie 9 ¾ est en fait le nom du quai secret aménagé au cœur de la gare de King’s Cross à Londres. Soit, le fameux passage qui permet aux apprentis sorciers de rejoindre Poudlard Express. Dans ce coffret, nous retrouvons le grand Harry Potter, plus que jamais prêt à partir pour Poudlard avec ses valises. On peut apprécier les détails présents sur la figurine, tels que l’écharpe de Gryffondor et la présence de sa chouette blanche Hedwige qui n’est jamais bien loin. Enfin, l’emballage du coffret se transforme en gare. Tout cela est bien pensé, les collectionneurs vont adorer !

Des jeux de société dans la thématique d’Harry Potter

Enfin, pour vous donner d’autres idées de cadeaux dans la thématique d’Harry Potter, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil du côté des jeux de société ? Mattel propose justement une édition spéciale de l’iconique Scrabble, à la découverte de mots en rapport avec la saga. Plusieurs cartes actions et magiques accompagnent le jeu, elles rythment encore plus la partie. À découvrir également, le Pictionary Air Harry Potter qui promet de bons moments de rigolade. Ici, le style de Pictionary prend la forme d’une baguette magique. Cette version est moderne, riche en illustrations et ensorcelante. De quoi rajouter encore plus de magie aux fêtes de Noël !

Si vous êtes fan d’Harry Potter et que vous avez d’autres idées de cadeau, n’hésitez pas à les partager en commentaire sous l’article pour que tout le monde puisse en profiter !