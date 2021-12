Notre sélection de jeux de société pour les enfants à partir de 2 ans 

Et si vous offriez un jeu de société à vos enfants pour Noël ? Pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici notre sélection de jeux de société à glisser sous le sapin. C’est parti !

Pour les tout-petits à partir de 2 ans

Jeux de société Haba

Haba fait partie des marques que nous affectionnons tout particulièrement chez FranceNetInfos. Et parmi nos dernières découvertes, il y a un jeu hyper ludique destiné aux enfants à partir de 2 ans, à savoir le « Pyramide d’animaux junior ». Il promet de sacrés moments de rigolade !

Les règles du jeu :

Comme pour la plupart des jeux Haba, il pourra se jouer de 3 manières différentes, de façon à s’adapter au rythme de chaque enfant. Ici, il est clairement question d’adresse, puisque les enfants devront faire preuve d’habilité pour empiler les animaux les uns après les autres. L’objectif : ne surtout pas les faire tomber ! Des dés et des tuiles « soleil » guident les joueurs tout au long de la partie de façon à la rythmer encore plus. Ils vont beaucoup s’amuser !

Enfin, il semblerait que celui qui remporte le plus de suffrage cette année soit « Licorne dans les nuages – Nuage magique ». Nous n’avons pas eu l’occasion de le tester, mais son univers féerique aiguise notre curiosité. Et comme pour la plupart des jeux Haba, celui-ci est également évolutif, puisque plusieurs règles sont proposées en fonction de l’âge du joueur.

Les règles du jeu :

Grâce à ce jeu collaboratif, les enfants vont apprendre à jouer à plusieurs, et ça c’est plutôt chouette. Le but étant de faire un peu de place dans le château, car les 5 licornes reçoivent de la visite. Il s’agit d’empiler des licornes et nuages avec habileté de façon à collecter tous les cristaux de nuage. Il va falloir faire preuve de concentration et d’adresse !

Jeux de société Bioviva

Les jeux Bioviva font également partie de nos coups de cœur depuis des années. Ils sont vraiment bien adaptés aux plus petits qui commencent tout juste à apprendre à respecter des règles du jeu. Certains sont même évolutifs. Ils sont respectueux de l’environnement. Les thématiques sont variées : autour des animaux et de la nature. Succès garanti !

Et parmi les dernières découvertes, il y a les jeux « Mes associations Montessori » qui consistent à développer les perceptions sensorielles. La version « J’observe » propose de familiariser les enfants aux formes et couleurs. Ils pourront les observer, les mélanger, les associer. Les parents vont les guider autour de différentes activités telles que la création de 4 esquimaux glacés avec les 5 pièces glissées dans le jeu.

Nous vous conseillons également de découvrir le jeu « Je sens » qui encore plus ludique, va sensibiliser les enfants à différentes odeurs. De la même façon que le précédent jeu, ils vont s’amuser à regrouper les odeurs, à les mélanger, à le reconnaître également. Le but : reconstituer les 4 coupes de glace ayant le même parfum.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Le Scrabble junior

On ne présente plus le Scrabble, ce classique indémodable qui n’a plus d’âge. Et pour que les enfants puissent y jouer plus facilement, un Scrabble Junior a été créé afin de leur apprendre à épeler leurs propres mots grâce aux cases colorées et lettres présentes dans le jeu. Ils vont enrichir leur vocabulaire tout en s’amusant avec leurs parents, frères et sœurs. Le tout est attractif et propice à l’apprentissage.

L’ indémodable UNO



Autre classique indémodable, le UNO a récemment fêté ses 50 ans. Soit, l’occasion de redécouvrir ce jeu qui rencontre un succès fou auprès des jeunes et des moins jeunes d’ailleurs. Une version Premium est proposée à l’occasion de cet anniversaire, avec un coffret très sympa qui contient une carte nouvellement pensée, la 50/50. Alors, prêt à y jouer ?

Les règles du jeu :

La partie démarre avec 7 cartes en main dont on doit se débarrasser au plus vite ! Les autres cartes composent la pioche, sur laquelle se trouve une carte retournée qui va rythmer la partie. Il est alors question de faire des associations nombre/couleur pour déposer le plus de cartes possible. Le but étant de se débarrasser des cartes pour gagner. Mais attention, lorsque le joueur se retrouve avec une seule carte en main, il devra crier UNO pour ne pas être pénalisé par deux autres cartes. Pour encore plus d’action, le jeu possède aussi des cartes spéciales qui vont rythmer la partie.

UNO Triple Play

UNO continu de surprendre avec le jeu UNO Triple Play qui promet de bonnes parties de rigolade. Les règles sont les mêmes, si ce n’est que le jeu est électronique et réserve des surprises. L’objectif étant de jouer avec 3 piles de défausse, mais attention de bien choisir ! En effet, la pile sur laquelle le joueur doit poser sa carte s’allume, et lorsqu’une pile est surchargée, le joueur qui a posé sa dernière carte devra piocher le nombre de cartes affiché sur le centre du jeu. Et, n’oubliez pas de crier UNO !

Le Blokus de Mattel

Et pour ceux qui recherchent un jeu un peu plus stratégique pour toute la famille, nous vous conseillons le jeu Blokus de Mattel. Les règles sont simplissimes. Les joueurs déposent des pièces sur le plateau à condition qu’elles touchent une pièce de la même couleur, mais attention, seulement par les coins. Le but étant de s’imposer avec une quantité forte de pièces déposées sur le plateau, sans oublier de bloquer les adversaires. Le joueur qui a le moins de pièces carrées remporte la partie.

Nous espérons que notre sélection de jeux de société vous inspirera pour réaliser vos cadeaux de Noël. Une chose est sûre, ils promettent de bons moments en famille pendant les fêtes de fin d’année.

TOUS LES JEUX cités sont disponibles sous l’article !