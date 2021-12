Incroyable 4L, signé Aurélien Charle

Après Citroën, un siècle d’aventures, le journaliste automobile Aurélien Charle nous propose son nouvel ouvrage intitulé Incroyable 4L, paru en octobre 2021 aux Editions Larousse.

La Renault 4, aussi et surtout appelée 4L, est loin d’être une voiture comme les autres. A la fois plurielle et singulière, elle a connu un incroyable succès dans une France en pleine croissance. Avec plus de 8 millions d’exemplaires produits entre 1961 et 1992, la 4L est aujourd’hui un véritable objet de collection. Elle a bien sûr évolué et les modèles se sont succédés pour de meilleures performances mécaniques, un plus grand confort, ou tout simplement pour moderniser son image.

Une petite voiture sans prétention, aux mille visages, qui a tout de même été présente sur les cinq continents.

Incroyable 4L est l’occasion de découvrir l’histoire de cette voiture considérée comme « le bon sens automobile » de l’époque, mais également la croissance de la marque Renault dans un contexte historique particulier. Et l’histoire de la 4L est riche, avec ses succès et ses échecs certes, mais surtout passionnante.

Complètement novice dans le domaine de l’automobile, Incroyable 4L a su me transporter avec aisance et légèreté dans l’univers de la 4L. L’auteur a en effet réussi le pari de faire vivre l’histoire, la mécanique, le contexte de l’époque et son regard de passionné avec beaucoup de subtilité dans un même ouvrage. Un joyeux mélange parfaitement illustré créant un livre captivant du début à la fin, d’une belle précision, sans être indigeste. En bref, une réussite que je recommande chaleureusement !

