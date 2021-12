Hôtel des Frissons – Crac de fins !

Crac de fin ! est le dixième tome de la série Hôtel des Frissons, des éditions Nathan, paru en octobre 2021. Un roman, de Vincent Villeminot, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, qui présente la fin des aventures de Margot et Tristan, dans cet étrange hôtel à l’entrée de la ville, dans une rue oubliée…

Il y a un hôtel, à l’entrée de la ville, dans une ruée oubliée, entouré de maisons fermées. Elles s’écroulent à moitié et leurs fenêtres ont été murées. Autrefois l’hôtel était populaire. Sa façade brillait la nuit. Les matins, il y avait un ballet de taxis et de limousines. Depuis, ce sont des clients plus inquiétants qui apparaissent. Aujourd’hui des voitures, des taxis, des fourgonnettes, aux vitres teintées, se sont arrêtés devant les portes à tambours de l’hôtel. Les passagers descendent, sous de grands chapeaux ou emmitouflés dans de lourds manteaux, comme si les clients avaient quelque chose de particulier à cacher ! Deux enfants sont cachés derrière un palmier et regardent ce qui se passe dans le hall.

L’hôtel est complet, en pleine effervescence, car a lieu le Grand Congrès annuel des monstres répugnants. Tous les invités sont réunis au deuxième étage, alors Margot et Tristan décident d’aller y jeter un œil ! Mais bientôt l’hôtel bascule et menace de s’écrouler. Pour les deux héros, un monstre est derrière tout cela… Les deux amis vont donc devoir faire preuve de courage, pour tenter de retrouver le coupable ! Le récit est, une fois de plus, plein de monstres effrayants, mais aussi plein d’humour, permettant ainsi de moins frissonner, ou d’aborder la peur différemment. Ce dernier tome est plein de rebondissements et très plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs aimants avoir peur. Quelques illustrations modernes accompagnent parfaitement le récit.

