Splash Toys – Une sélection d’idées de cadeaux

Splash Toys, créateur et distributeur français de jeux et jouets, aide les parents à remplir leur mission de lutin, pour donner un coup de main au Père Noël. Aussi, parmi la sélection d'idées de cadeaux, un jouet et un jeu ont retenu notre attention, pour ce Noël !

Splah Toys, créateur et distributeur français de jouets et jeux, joue des tendances depuis 2007, développant des jeux, jouets et collections adorables, funs, ludiques… Des univers différents, pour plaire au plus grand nombre, que ce soit aux enfants ou aux parents. Des jeux et jouets pour s’amuser, s’émerveiller, imaginer, créer, partager…

Le jeu de société

Le jeu de société Spider Trap est un jeu d’ambiance, de dextérité et de patiente, qui amusera beaucoup les joueurs, à partir de 4 ans. Une boîte qui se compose d’une araignée, d’une plateforme de jeu, d’un support, d’une toile d’araignée, d’un spinner, d’une flèche et son socle, de douze bonbons et d’une fiche d’instructions. Le jeu est simple et amusant, les joueurs tournent, chacun leur tour le spinner, afin de la flèche désigne le bonbon à attraper derrière la toile d’araignée. Il va falloir être délicat et minutieux, pour attraper le bonbon sans que l’araignée se réveille et tombe sur le bras ! Très drôle, le jeu offre un effet de surprise, avec cette araignée qui saute et amusera les enfants. Les parties sont courtes, environ 15 minutes et le jeu très fun.

Le jouet

D’adorables compagnons à collectionner, sont également à retrouver pour ce Noël, les Squishy Little Dumplings. Les petits personnages ne révèlent leur identité que lorsque les enfants, à partir de 5 ans, pressent les jouets de la créature, pour découvrir son corps. Les compagnons sont adorables, doux, drôles lumineux, et faisant quelques bruits surprenants. Les créatures ont une texture très douce, souple et agréable. L’univers est très attendrissant, avec ces personnages aux yeux expressifs, touchants, les couleurs pétillantes et les courbes rondes. Quatre Squishy Little Dumplings sont à collectionner, bleus ou roses. Ils se trouvent dans une boîte hexagonale colorée, contenant un Squishy, deux accessoires et une notice explicative. Les créatures possèdent plusieurs fonctions, qui amuseront les enfants, avec la lumière sur la tête, les cris bizarroïdes et drôles, et les accessoires pour les personnaliser.

Splash Toys, marque française de jeux et jouets, aide les parents à jouer leur rôle de lutin pour ce Noël, en offrant quelques idées de cadeaux, pour les enfants, notamment avec le jeu de société Spider Trap très amusant, et les Squishy Little Dumplings surprenants à collectionner.

