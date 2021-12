Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice est un album documentaire, d’Emmanuelle Figueras et Tristan Gion, paru aux éditions La cabane bleue, en juin 2021. Un documentaire insolite qui présente, aux jeunes lecteurs, les conséquences de nos gestes au quotidien sur la planète.

Le livre, sans sommaire, débute avec une double page, qui présente une question posée. On se demande si un sac plastique peut traverser l’océan à la nage. Puis, il est expliqué que chaque jour, sur Terre, des milliers d’emballages s’envolent sur les plages, en ville, dans les campagnes. Ces petits éléments de plastique, sans importance, peuvent pourtant faire un long voyage en mer et influencer la nature, à l’autre bout du monde. Ainsi, le cheminement d’un petit emballage plastique, au départ d’un village français est présenté, pour que les enfants puissent se rendre compte du chemin parcouru, mais aussi des dangers que cela comporte. Une mappemonde présente aussi les mers de déchets, que l’on retrouve dans chacun des océans.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir les conséquences du plastique, des déchets, de la chasse d’eau, l’électricité, l’huile de palme, sont quelques-uns des nombreux problèmes dont doit faire face l’humanité, pour protéger la Terre, pour les générations futures. Le documentaire est bien construit, débutant par une question percutante, afin que les enfants puissent comprendre et être curieux. Les explications sont également détaillées et adaptées, afin de prendre conscience, en douceur, des gestes du quotidien qui ont un impact sur la nature et qui peuvent être réduits, voire changé. Le livre n’est pas, pour autant, pessimiste, il reste informatif et intéressant, offrant aussi des solutions, ou invitant à changer nos habitudes. Le dessin est plaisant, détaillé et assez réaliste, le livre conçu dans une démarche globale de développement durable, fabriqué en France.

Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice est un livre documentaire, des éditions La cabane bleue, qui présente et décrypte, à travers des questions percutantes, les conséquences de nos gestes du quotidien et leur impact à l’échelle de la planète.