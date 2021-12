Il est fou ce loup ! – 100% pop-up

Il est fou ce loup ! est un livre pop-up, d’Anne-Sophie Baumann et Thomas Baas, paru aux éditions Nathan, en octobre 2021. Un album court, plein d’humour, avec une plume qui chatouille un loup, qui n’arrive pas à s’en débarrasser et s’agace pour le plus grand plaisir des enfants !

Le début de l’histoire

Le loup vient de dévorer une poulette bien dodue. L’animal est repu, il tire la langue, se lèche les babines. Mais, une plume s’est échappée ! La plume virevolte à son oreille, elle le chatouille, elle le gratouille. La petite chipie, toute blanche, vole au-dessus de sa tête et de ses yeux. Le loup s’agace, il cligne des yeux… Tout à coup, la plume a disparu ! Le loup se demande ce qui se passe et s’exprime bizarrement. Il ne prononce pas correctement les mots ! La plume coquine s’est posée sur sa langue et le loup zozotte. La bouche grande ouverte, il tousse pour la faire partir…

Le livre en lui-même

A chaque double page, le livre original présente un pop-up ou des flaps, qui invitent les enfants à participer et manipuler le livre. L’histoire est courte, très drôle et animée, pour les jeunes lecteurs qui vont s’amuser de ce loup qui n’arrive pas à se défaire d’une plume. Une jolie et simple plume blanche qui chatouille et agace le loup, qui n’en peut plus, le laissant dans quelques situations amusantes, dont les enfants pourront en rire. Le texte est court, simple également, interactif, proposant aux enfants de manipuler les animations, et à retrouver la plume coquine, qui parfois se cache ! Le dessin est également simple, néanmoins expressif et coloré, très agréable et parfait pour cet ouvrage très réussi et drôle.

Il est fou ce loup ! est un album animé, des éditions Nathan, un livre très drôle, avec un texte dynamique, une chute inattendue, des situations cocasses, un personnage bousculé par les codes qui, de féroce, passe par comique, pour le plus grand plaisir des enfants.