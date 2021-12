Alain Milliat – Jus de dégustation

Alain Milliat est une Maison qui, depuis 1997, propose des jus de fruits haut de gamme, des jus authentiques, pour des moments de dégustation pleine de sens. Un savoir-faire unique, à retrouver dans des coffrets à savourer pendant les fêtes, ou à glisser sous le sapin de Noël.

La Maison Alain Milliat est née en 1997, avec six premiers jus de fruits, qui sont ajustés grâce aux palais délicats de sommeliers. Une expérience qui va permettre d’ajuster les textures, l’acidité, le sucre et les couleurs, afin de faire les meilleurs jus français et authentiques. En effet, les jus remportent un succès auprès des restaurants gastronomiques et sont désormais distribués dans plus de 20 pays. La Maison ne cesse de grandir, d’innover, et de proposer des moments gustatifs saisissants, doux, fruités… Le savoir-faire est lié à une sélection rigoureuse de matière première, de fruits issus d’une agriculture raisonnée, biologiques et en zéro résidu. Les jus sont français, réalisés à Valence, dans la Drôme.

Une belle gamme de jus et de nectars est à découvrir et déguster, parmi laquelle le nectar litchi. Une boisson parfumée, douce, à la texture fluide et pulpeuse, qu’il faudra agiter avant de servir. Le nectar se boit frais et est frais, offrant, en bouche, une puissance aromatique, entre notes de rose et légère amertume du fruit, au parfum unique. Le jus se boira seul ou en cocktail, et pourra accompagner un dessert à la framboise.

Le jus de pamplemousse rose est très joli, par sa couleur, il est séduisant au nez et se présente avec une texture fluide et légèrement pulpeuse. La boisson est à déguster fraîche, offrant de belles saveurs, entre amertume et sucre, reste un peu en bouche. Le jus pourra se déguster au petit déjeuner, en brunch ou en cocktail, avec des toasts plutôt salés.

Enfin, le nectar fraise est également à déguster et savoureux. Sa couleur est plaisante, mais son parfum encore plus. Très gourmande, la boisson est un peu plus épaisse, duveteuse, et appréciable en bouche. Sa puissance aromatique, légèrement compotée, éveille toutes les papilles, offrant un beau moment de plaisir gustatif. Le nectar, à boire frais également, se savourera au petit déjeuner, en brunch, en cocktail et en aide culinaire.

