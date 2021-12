L.O.L. Surprise Movie Magic – Nouvelle gamme de poupées

L’univers L.O.L. Surprise, fait de poupées à habiller et à collectionner, s’agrandit, avec la nouvelle gamme de poupées L.O.L. Surprise Movie Magic et le film L.O.L. surprise The Movie. Un premier film d’animation sur les fabuleuses poupées, à découvrir sur Netflix.

Aussi, à l’occasion de cette sortie de fin d’année, et pour les fêtes, MGA Entertainment présente la nouvelle gamme de poupées L.O.L. Surprise Movie Magic. Ainsi une nouvelle collection de poupées exclusives s’inspire d’univers cinématographiques différents, pour mettre en scène les personnages favoris des fans dans une grande aventure, sur le thème du cinéma.

Il y a, tout d’abord, 12 poupées L.O.L. Surprise Movie Magic à collectionner, et à retrouver dans les fameuses boules. Chaque boule contient une petite poupée et ses accessoires de cinéma. Neuf surprises, notamment des décors de films, des lunettes 3D, des tasses… De petits personnages adorables et attachants, dans un univers fantastique et créatif, qui invite à l’aventure, au romantisme, à la science-fiction, au glamour…

Ensuite, il y a quatre poupées mannequins L.O.L. Surprise OMG Movie Magic, à découvrir et à collectionner, également. Des poupées un peu plus grandes, chacune évoluant dans un univers qui les caractérise. Ainsi Gamma Babe opte pour un style futuriste, Starlette est fashion et romantique, Spirit Queen arbore un look diva et glamour, alors que Miss Direct va plutôt ressembler à une super-héroïne.

Les poupées mannequins se présentent chacune dans une grande boîte, pour les enfants à partir de 4 ans, qui se compose d’une fiche explicative, de 25 surprises, dont la poupée et les deux tenues. La poupée Spirit Queen, que France Net Infos a pu découvrir, est superbe, avec des cheveux coiffés, elle est articulée, permettant de la manipuler plus facilement, pour les enfants, et de l’habiller plus aisément. La boîte se déplie, présentant deux scènes, une salle de cinéma et un lieu pour les shootings photos. A l’étape suivante, une malle est à retirer, dans laquelle se trouvent deux diapositives, le socle et les pinces, une brosse et un chapeau. Les lunettes 3D sont également à retrouver. De l’autre côté, c’est une cassette VHS qui est à retirer. A l’intérieur se cachent la poupée, avec les autres accessoires, tenues, chaussures, lunettes…

Les boîtes sont colorées, belles, avec à l’intérieur des affiches cinéma, ainsi qu’un studio d’enregistrement. L’univers est girly, fabuleux, avec des détails partout, à découvrir au fur et à mesure de l’ouverture de la grande boîte qui cache bien des surprises. L’emballage est donc à garder, pour jouer avec ces différentes scènes et vivre de belles aventures cinématographiques. Les enfants vont adorer s’émerveiller devant tant de surprises, accessoires bien pensés, design et colorés. Les tenues aussi sont travaillées, avec des paillettes, des effets brillants, ou même de transparence.

Les grands coffrets de poupées mannequins L.O.L. Surprise OMG Movie Magic sont superbes, offrant des univers fabuleux et fantastiques. Des boîtes fabuleuses, qui se transforment, pour jouer avec et proposer des scènes de jeu. MGA Entertainment présente aussi un studio avec 12 poupées inédites, deux poupées mannequins, 6 poupées tots, deux animaux et deux Lil sisters. Des idées cadeaux à glisser au pied du sapin de Noël…