Mattel : Notre sélection d’idées de cadeau pour les filles à Noël

Suite à mes diverses publications autour des jeux et jouets Mattel, vous avez été nombreux à me demander des idées de cadeau pour les filles à Noël. Voici donc ma sélection de jouets à glisser sous le sapin.

Qu’on se le dise, ces cadeaux peuvent aussi plaire aux petits garçons !

Une poupée « My Garden Baby »

Cela peut paraître cliché, mais la poupée reste un incontournable des cadeaux faits aux petites filles pour Noël. Récemment, je vous ai présenté une nouveauté Mattel, à savoir la poupée « My Garden Baby » le premier bébé papillon. Il est question d’une poupée adorable au parfum de jasmin, aux cheveux colorés et aux jolies ailes toutes douces en tissu. De plus, elle a la particularité d’être différente de celles que les enfants ont l’habitude d’avoir entre les bras. Ils vont adorer ! Pour tout savoir sur la gamme des poupées « My Garden Baby » rendez-vous sur mon article ICI.

L’iconique Barbie en version Rock’n Roll



La Barbie fait partie des cadeaux les plus offerts aux filles à partir de l’âge de 3 ans. En tout cas, celles qui aiment jouer à poupée, on est d’accord !

Il existe beaucoup de Barbie, mais j’avais envie de vous en présenter une qui sort un peu du lot, à savoir « Brooklyn chanteuse » que les enfants ont pu voir dans le film « Barbie Big City, Big Dreams ». Chanteuse dans l’âme, son look est canon avec cette tenue hyper colorée qui rappelle bien les tendances vestimentaires New-yorkaises. Je suis fan de son métissage, ses beaux cheveux afro et son sourire jusqu’aux lèvres. Dans le pack, se trouvent un micro ainsi qu’une guitare. Elle va pouvoir chanter avec son amie Malibu qu’elle a justement rencontrée à New-York. Pour info, lorsque la Barbie approche son micro vers la bouche, une musique et des lumières se mettent en route. Elle va mettre le feu, c’est certain !

Un coffret Polly Pocket

Dire que les Polly Pocket sont en vogue depuis les années 90 ! Sachez qu’il existe toujours de superbes coffrets dans des univers différents. Cette année, Mattel propose des Polly en forme d’animaux adorables : papillon, dauphin, éléphant, chien. Tous plus craquants les uns que les autres. Cela va permettre aux enfants de plonger dans un univers différent à chaque fois. Ils vont faire vivre des mini-figurines au cœur d’univers fantastiques. Les détails sont adorables. Il n’y a qu’à voir l’intérieur du coffret Zoo éléphant pour avoir envie d’y jouer pendant des heures !

Et vous, quels sont les cadeaux que vous allez glisser sous le sapin cette année pour vos enfants ? Dites-nous tout cela en commentaire !