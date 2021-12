Godard – Du foie gras pour les tables de fêtes

La Maison Godard, est une entreprise familiale française, ancrée dans le Quercy-Périgord qui allie respect de la tradition et plaisir. Aussi, pour les fêtes de fin d’année, la maison présente, en plus de ses produits traditionnels, une nouveauté, le foie gras de canard entier du Périgord au poivre de Madagascar mi-cuit.

La Maison Godard, depuis 1978, reste fidèle à son ambition première, qui est d’allier le respect de la tradition au plaisir des bonnes choses. Les tables de fêtes sont le lieu idéal, pour cette ambiance familiale, chaleureuse et gourmande, pour y savourer ce savoureux met. Aussi, les produits du terroir de la maison, foies gras de canard, foies gras d’oie, spécialités à base de foie gras, pâtés, confits et plats cuisinés, sont donc de qualité et authentiques.

Pour répondre à la curiosité gustative des Français, la maison Godard présente également quelques recettes originales, épicées, pour surprendre, étonnée et émerveillée les papilles. Aussi, pour ces fêtes, une nouveauté est à découvrir et à déguster, le foie gras de canard entier du Périgord au poivre de Madagascar mi-cuit.

En effet, ce nouveau foie gras de canard du Périgord au poivre de Madagascar mi-cuit, invite au voyage et à la conquête de belles saveurs gourmandes. Ainsi le délicieux et fondant foie gras de canard mi-cuit est relevé avec le poivre de Madagascar. Un brin d’exotisme, aux notes boisées et épicées, avec ce poivre qui offre force et puissance, au fondant et à la délicatesse du foie gras. Un choc des saveurs, qui éveille les papilles, parfait à partager et à savourer pour les fêtes. Il pourra se déguster sur du pain d’épices, invitant à un salé-sucré fabuleux, ou encore sur un pain grillé, plus rustique, pour savourer toute la douceur du foie gras et le poivre qui relève tout cela.

La Maison Godard enchante les tables de fêtes, entre tradition, saveurs et authenticité. Des foies gras savoureux, des produits du terroir gourmands et une nouveauté qui invite au voyage et au partage, éveille les papilles, à déguster lors de ces fêtes de fin d’année familiales.

