Italians do it better – Des produits italiens naturels

Italians do it better est une marque italienne passionnée qui souhaite démocratiser une gastronomie italienne saine et gourmande. Des produits italiens ayant du goût, grâce à une sélection minutieuse des meilleurs ingrédients italiens et naturels. Ainsi, la marque présente des produits d’épicerie gourmands, pour tous.

Italians do it better est une jeune marque italienne, qui rencontre déjà un joli succès. Les produits d’épicerie salée se trouvent dans les rayons des grandes et moyennes surfaces. Les produits, comme les pâtes, les sauces, les gressins et antipasti sont sans conservateurs, sans sucres ajoutés, sans additifs, sans colorants. Ils invitent à retrouver le vrai goût des choses, ainsi que la fraîcheur. Les produits sont italiens, avec des ateliers de fabrication implantés au plus proche des champs de légumes et de l’entrepôt, pour un meilleur contrôle qualité de toute la chaîne.

Pas de produits italiens sans la pasta, les pâtes, qui se déclinent ici de quatre manières. Des pâtes savoureuses, au grain de blé antique, semé et cultivé dans les pouilles. Les pâtes sont artisanales, garantissant une texture al dente longue durée, afin de mieux se mêler aux sauces. Les Linguine et les Penne Rigate restent nos préférées !

Du côté des sauces, il faut découvrir la Ricotta, aux tomates fraîches, ricotta et piment, ainsi que la Pomodoro, à base de tomates fraîches et de Basilic Genovese AOP. Le pesto Alla Genovese, à base de basilic, est également à découvrir et savourer, avec les pâtes italiennes cuites al dente. Les recettes sont fraîches, offrant une belle expérience culinaire, avec des produits où il n’y a rien à ajouter car tout est très bons et bien dosés. Des explications sont à retrouver sur les pots, pour réussir facilement et simplement des recettes de pâtes en sauce.

Enfin, les antipasti et les gressins vont de paires. Les gressins sont croquants, craquants, légèrement parfumés au romarin. Ils sont naturels, issus de la tradition piémontaise, sans huile de palme. Ils se savourent avec les antipasti, comme les crèmes d’olives noires, de poivrons, d’artichauts, de tomates séchées… Des crèmes dans lesquelles on trempe les gressins, ou à tartiner, pour l’apéritif et offrir des moments pleins de saveurs. Des produits italiens, fabriqués avec des ingrédients de saison et sans sucres ajoutés, pour plus de gourmandise et de parfum.

Italians do it better est une jeune marque italienne qui propose des produits d’épicerie salée, naturels, sains et pleins de saveurs. Des pâtes accompagnées de leurs sauces, des gressins accompagnés de leurs antipasti, pour des repas, apéritifs et saveurs italiennes savoureuses, croquantes ou bien fondantes ! Des produits bio, naturels, à savourer en patientant avant les fêtes.

La marque italienne Italians do it better est à découvrir par ici…