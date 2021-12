Orcs & Gobelins, tome 15, Lardeur

Lardeur est le quinzième tome de la série fantastique Orcs & Gobelins, des éditions Soleil, paru en novembre 2021. Un nouveau personnage à découvrir, une nouvelle troupe de mercenaires, qui fuit loin, dans un désert mortel, pour tenter d’échapper à leurs poursuivants…

Le début de l’histoire

Dans le désert de Katzan, sur la terre des ogres, Lardeur, chef de sa troupe et ses compagnons avancent. Lardeur se dit souvent qu’il y a davantage de choses qui nous divisent que de choses qui nous rassemblent. Mais comme chaque fois en des moments pareils, la vérité sur leur bande lui apparaît. Ils forment tous une famille, surtout lorsqu’ils s’aventurent aussi loin en terre des ogres, et qu’ils fuient une foutue milice à travers une tempête de sable. La moitié d’entre eux est mal-en-point et l’autre moitié n’abandonne pas, preuve qu’ils forment une famille ! Ils sont pourtant différents, il y a des orcs, des gobelins et un elfe, mais ensemble ils ont partagé les mauvaises soupes, affronter ce qui se mettait en travers de leur chemin, sans jamais mettre un genou à terre. Parfois ils gagnent, parfois ils perdent, mais ils ont toujours avancé.

La bande dessinée

Le récit est surprenant, inquiétant et captivant, présentant une poursuite folle, dans un désert hostile. La troupe de mercenaires, alors qu’une terrible tempête de sable approche, trouve refuge dans une ancienne grotte naine, une oasis perdue, gardée par trois vieux hommes étranges. Bientôt, après avoir été drogués, Lardeur et quelques-uns des siens se retrouvent au pied d’un labyrinthe. Très étrange, violente et captivante, l’aventure de ces mercenaires, plutôt attachants, va se révéler épique, improbable et funeste. Dans les méandres, couloirs et derrière les portes des dangers, des pièges, des créatures attendent de tuer, tandis que les héros font tout leur possible pour tenter de survivre et sortir de ce trou à rats.

La bande dessinée est originale, bien ficelée, présentant, une fois de plus, une crapule et ses compagnons, plutôt attachants, soudés, formant une véritable famille, même dans les coups durs et les pires situations ! Le dessin est plaisant, offrant toujours un bel univers graphique travaillé, tant sur les personnages, les actions que les décors.

Lardeur est le quinzième tome de la série des éditions Soleil, Orcs & Gobelins, qui présente ici un nouveau personnage, et ses compagnons, qui doivent fuir leurs poursuivants, mais se retrouvent rapidement dans la mélasse, dans un piège terrible, un labyrinthe mortel.