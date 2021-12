Nécropolis – Les sceaux des enfers

Les sceaux des enfers est le troisième tome de la série Nécropolis, paru aux éditons Nathan, en octobre 2021. Un roman, de Fabrice Colin et Juliette Brocal, pour le dessin, pour les jeunes lecteurs, à partir de 10 ans, qui offre un cadre gothique surprenant et fascinant.

L’aube se levait, dans une lumière froide. Terrassés par la fatigue, tremblants et incrédules, ils luttaient contre l’affolement. Ils filaient, longeant le muret du cimetière, dans leur véhicule, qui tressautait à chaque ornière et nid de poule. Ils se laissaient faire, ils étaient comme anesthésiés. Astor, sur le siège de derrière, s’était retourné à plusieurs reprises. Il avait l’impression d’avoir abandonné Lee-Ann. Ce sentiment en lui était terrible. Robin, lui était devant, à côté du Veilleur. Il n’était pas dans un meilleur état. Les différents dangers, horreurs, batailles, drames, épreuves qu’il venait de traverser l’avaient traumatisé. Pourtant, quelques jours auparavant, lui et ses amis suivaient tranquillement leurs études…

Les filles ont disparu dans les limbes, et Robin et Astor se retrouvent seuls, avec le Veilleur, à ne savoir quoi faire… Ils tentent, malgré tout, à percer le mystère de la menace qui plane toujours sur Nécropolis. Le récit est plein de rebondissements, de questionnements, avec une intrigue qui avance prudemment, et des énigmes à résoudre. L’aventure fantastique est pleine de suspense et de magie, amenant les héros à être plus courageux encore, pour tenter d’atteindre leur dernière chance, avant que les portes des Enfers ne s’ouvrent… Le récit oscille, au début, entre les aventures des garçons et de l’autre de Lee-Ann, dans les limbes. Un découpage efficace, qui entraine facilement les jeunes lecteurs dans cette épique aventure fantastique, au cadre gothique.

