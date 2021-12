Gipsy – Les P’tits féériques – La gamme éveil pour les petits

Les P’tits féériques est une nouvelle gamme d’éveil de la marque française Gipsy. Des doudous et accessoires, pour accompagner les tout-petits dans leur quotidien et les éveiller tout en douceur. Des peluches toutes douces, de jolis minois, des broderies réussies, qui se déclinent en six personnages adorables.

Gipsy, est une marque française, une histoire de famille, partageant la même passion pour le monde du jouet et des peluches. Ainsi, depuis, 1982, l’entreprise crée depuis deux générations, des peluches design, douces et colorées. Elle est toujours à la recherche de nouveautés, de sensations, de douceurs et de compagnons adorables pour les enfants. La marque innove et présente, cette année, une nouvelle gamme charmante.

La nouvelle gamme

En effet, Les P’tits féériques présentent six mignons compagnons, un koala, une licorne, un lapin, un renard, une souris et un dragon. Des personnages qui se déclinent en doudous, jeux d’éveil ou accessoires, comme un hochet, un carré doudou, un doudou dentition, une accroche-tétine, une peluche musicale, un pantin… Pour les tout-petits, dès la naissance, cette nouvelle gamme d’éveil est somptueuse et délicieusement douce. En effet, les qualités des peluches de la marque sont à retrouver à travers la douceur, la texture et les brodages de ces animaux.

Les jouets sont faciles à prendre en main pour les bébés. Ils vont s’éveiller avec le toucher, l’ouïe, le goût, à travers le hochet, le doudou dentition, la balle sensorielle, la peluche musicale, entre autres. Les doudous, tous doux, sont rassurants, bien conçus. Ils se lavent à la main, pour éviter de les abîmer, assez facilement et se laissent sécher à l’air libre. Les accessoires sont utiles, pratiques, et bienveillants, pour ne pas perdre la tétine, avec l’accroche-tétine, ou encore pour s’endormir paisiblement, avec la veilleuse.

Les P’tits féériques est une nouvelle gamme d’éveil, pour les tout-petits, de la marque française Gipsy. Six adorables compagnons, aux couleurs pastel, qui se déclinent en doudous, jouets d’éveil ou encore accessoires. Des peluches toutes douces et charmantes, qui accompagnent les bébés dans leur éveil, au quotidien.

La marque française Gipsy est à retrouver par ici…