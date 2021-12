Crystalina – Des fées lumineuses sur les listes au Père Noël

Après un succès aux Etats-Unis, ainsi que plus de 1,2 milliard de vues sur TikTok, les fées Crystalina arrivent en France, pour Noël ! Une nouvelle collection de fées lumineuses, des petites poupées, pour les enfants à partir de 4 ans, qui enchanteront les fêtes de fin d’année.

Crystalina est une nouvelle collection de fées lumineuses. Quatre petites poupées adorables, à collectionner, qui raviront les enfants. Les fées lumineuses changent de couleurs, comme par magie. Elles se transmettent leur aura de lumières et de pouvoirs, seules, ou avec l’aide leurs amulettes. Les petites boîtes contiennent une poupée, une amulette, un support en forme de lune, une barrette pour les cheveux et une carte d’auras. Des poupées, de 10cm environ, aux têtes amovibles, et à la chevelure soyeuse et colorée.

La Ctrystalina est à poser sur son support pour de jolis effets lumineux. Elles scintillent avec des auras multicolores, dix en tout. La robe de cristal, une fois allumée, est brillante et se colorise. Des auras pour protéger et aider, tout au long de la journée. Les amulettes, qui peuvent se mettre au coup des enfants, concentrent le pouvoir de chaque couleur de cristal. Les significations pour les couleurs des auras et des cristaux, sont à retrouver sur la carte d’auras. Les fées sont uniques, chacune incarne un élément de cristal imprégné de propriétés magiques. Elles contiennent également une amulette à porter, capable de transmettre le pouvoir du cristal à la poupée, sous la forme de motifs lumineux à LED.

Il faut secouer la fée pour changer de couleur et de motif, offrant une énergie nouvelle à exploiter, en fonction de l’humeur des enfants ou des défis qui les attendent, dans leur quotidien. Selon les couleurs affichées, l’amour, la créativité, la force, la confiance, la clarté, le courage, l’optimisme, entre autres, sont incarnés. Le support lunaire vient amplifier les pouvoirs magiques de chaque fée et cristal.

Les fées Crystalina viennent offrir les pouvoirs et leurs auras, pour ce Noël. Après les succès aux Etats-Unis, elles arrivent en France avec leurs cristaux et leurs pouvoirs. Quatre petites poupées lumineuses à collectionner, dont la première pourrait très bien se trouver au pied du sapin de Noël !