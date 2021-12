Maxim’s de Paris – Les coffrets gourmands de la collection Noël

Maxim’s de Paris est une marque française connue, qui présente de belles gammes de produits gourmets, de qualité. Des gourmandises, salées ou sucrées, à découvrir dans différents coffrets, pour les petits ou grands gourmands, les petits ou grands budgets.

Maxim’s de Paris est une marque française, un véritable ambassadeur de l’art de vivre à la française. Depuis 1990, Maxim’s perpétue sa légende, avec une gamme de produits gourmets. Une épicerie fine, salée et sucrée, pour allier plaisir et gourmandise. La marque est un symbole du raffinement, de la fête et de l’élégance parisienne, proposant ainsi des produits fins à tous les amateurs. Des chocolats, biscuits, macarons, foies gras, terrines, champagnes et vins sont donc à retrouver, découvrir et déguster, dans les coffrets de Noël.

Parmi la large gamme de coffrets gourmands, France Net Infos a choisi de dévoiler le contenu du coffret rond Nuit blanche et de la savourer… Le coffret est très beau, élégant, texturé. Le couvercle revête un galon de satin avec le nom Maxim’s dessus. Un feuillet rond, sur le dessus de la boîte, indique le contenu de la boîte. A l’intérieur, se trouvent donc un étui de quatre truffes, une confiture de Noël, un plumier en métal avec 8 carrés de chocolat assortis et une bonbonnière en métal garnie de noisettes torréfiées enrobées de chocolat au lait.

La boîte en métal de mini-noisettes enrobées de chocolat au lait est très belle, rouge et dorée. Elle est élégante, aux couleurs de la marque, offrant à croquer et savourer 40g de petites noisettes torréfiées et enrobées. Les bouchées sont enveloppées individuellement, puis dans un sachet. Les noisettes sont croquantes, savoureuses et le chocolat au lait accompagne très bien les fruits secs. Un incontournable, pour les fêtes de fin d’année, pour finir un repas.

La confiture de Noël se présente dans un petit pot de 50g, en verre, hexagonal, au couvercle doré. La recette est à base d’orange douce, sucre de canne et éclats de meringue. La confiture est acidulée, douce et plaisante, avec un parfum de fête, exotique et réconfortant.

Les huit carrés de chocolat se trouvent dans un beau plumier en métal. La boîte est dorée, le couvercle, attaché à la boîte, rouge, avec le nom de la marque en relief et en rouge, sur le dessus. Le plumier, de 39g, est élégant, festif, très beau. A l’intérieur, huit carrés de chocolat noir, blanc, au lait et caramel sont à retrouver et déguster. Des bouchées croquantes, savoureuses et plaisantes, fortes ou fondantes. Chacune se savoure avec plaisir…

Enfin, un petit écrin de 34g, rouge, présente quatre truffes pur beurre de cacao. Une boîte cartonnée, rouge et dorée, légèrement biseautée, pour une singularité bienvenue et plaisante. Les truffes, saupoudrées de cacao en poudre, sont délicates, fondantes, soyeuses. Un plaisir fondant, onctueux, à retrouver emballé individuellement, pour mieux préserver la qualité et la bouchée.

Pour les fêtes, la marque française Maxim’s de Paris, ambassadeur de l’art de vivre à la française, présente quelques beaux et bons coffrets, pour Noël. Des idées cadeaux gourmands, salés ou sucrés, à offrir, partager, déguster ou glisser au pied du sapin de Noël.

La marque française Maxim’s de Paris est à retrouver par ici…