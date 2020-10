Fred, le petit album Pastel

Fred est un petit album carré, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un petit ouvrage de Francesco Pittau, paru en septembre 2020, qui présente deux histoires de Fred, un petit lapin observateur de la nature et de ses habitants.

Fred, un petit lapin blanc, regarde un petit arbre dans un pot. L’arbre perd ses feuilles, alors Fred se dit qu’il faut l’arroser. Il revient vite avec un arrosoir, et un grand sourire. Il est prêt à verser de l’eau mais s’aperçoit qu’il n’y a plus une goutte d’eau dans l’arrosoir. Alors, Fred a une première idée, il sait où trouver de l’eau. Il quitte l’arbre, en lui promettant de revenir vite. Une fois devant le robinet, le petit lapin blanc constate que l’eau ne coule pas ! Il n’a pas de chance… Heureusement, il a une deuxième idée, il sait où trouver de l’eau !

Ainsi de suite, Fred va tenter de trouver de l’eau pour arroser le pauvre petit arbre qui perd ses feuilles. Une histoire touchante, rythmée et bienveillante, qui présente un petit héros attachant qui fait attention à la nature et s’en amuse aussi. La répétition dans cette première histoire offre une belle dynamique de lecture, aux jeunes lecteurs. Dans la deuxième histoire, les enfants vont découvrir un petit lapin blanc curieux, qui suit des fourmis. Ces dernières semblent cacher un secret et tentent de se défaire du petit curieux. Le récit est plus amusant, drôle, offrant de belles situations à découvrir. Les textes sont simples, doux et plaisants à découvrir. Assez courtes, les histoires se lisent facilement, et offrent à découvrir un univers doux, attendrissant et sensible. Le trait du dessin est fin, simple, agréable et doucement coloré.

Fred est un petit album carré, des éditions L’école des loisirs, de la collection Pastel, présentant un nouveau héros pour les enfants, un petit lapin proche de la nature qui se présente dans deux histoires amusantes, tendres et sensibles.