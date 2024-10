Fureurs de vivre .. Le Grand Bivouac 2024 rend hommage à celles et ceux qui font face aux chaos du monde

Le 23e festival Le Grand Bivouac – cinéma documentaire & livre – revient du 14 au 20 Octobre 2024 à Albertville en Savoie sous la thématique Fureurs de vivre .

À l’heure où se renforcent dans le monde intentions belliqueuses et agissements barbares, le Grand Bivouac 2024 rend hommage, à travers le cinéma documentaire, la littérature et leurs témoignages, aux femmes, aux hommes et aux enfants piégés par la menace des bombes ou les périls environnementaux, soumis à toutes les convoitises ou toutes les répressions, condamnés aux exodes silencieuses ou porteurs de tonitruantes révoltes. Parce que leurs résistances nous rassemblent…

La sélection de films documentaires, en partie inédite, provient d’une trentaine de pays tels l’Ukraine, le Proche Orient, la Syrie, l’Iran, le Rwanda, Haïti, l’Europe du Nord ou le Mexique. Réalisateurs, grands reporters mais aussi philosophes, écrivains et essayistes, scientifiques, explorateurs, artistes et sportifs seront présents. Une soixantaine de films dont les fameuses séances XXL (projections suivies de débats) et autres courts-métrages en réalité virtuelle.

Concert de “La Chica y el Duende”, spectacles, expositions, ateliers ainsi qu’une scène ouverte aux artistes, auteurs du festival et public pour déclamer à voix nue ou en musique des textes courts seront également de la partie. Le versant livre du festival porté par la librairie des Bauges à Albertville organise également de nombreuses rencontres littéraires et forums de discussion.

Parmi les invités d’honneurs, Valentine GOBY . Auréolée de prix, est l’une des autrices les plus attendues. Elle livrera sur scène une performance dans un duo complice avec le musicien Xavier Llamas. Un concert littéraire autour de L’île haute, son roman-paysage et d’apprentissage paru chez Actes Sud.

À noter aussi la présence d’Olivier WEBER, ex-correspondant de guerre et grand reporter, il a parcouru le monde entier et captive le public par ses analyses documentées et son empathie. Prix Albert Londres, ce compagnon de route fidèle du Grand Bivouac, engagé sur bien des causes humanitaires, est également scénariste et producteur du film Si je t’oublie Arménie qu’il présentera vendredi 18 et dimanche 20.

Fureur … de lire !

En écho aux “Fureurs de vivre”, le Grand Bivouac mobilisera cette année, pour susciter une ardente “fureur de lire”, l’un des plus beaux aéropages littéraires de ces dernières années : Hemley Boum, Clara Arnaud, Etienne Klein, Maryna Kumeda, Olivier Poivre d’Arvor, Lune Villemin, Olivier Weber, Delphine Minoui, Clara Gaymard, Valentine Goby… plus de soixante auteurs et autrices au total -souvent invités à enrichir également de leurs mots les projections-rencontres du cinéma documentaire- et trente-cinq maisons d’édition pour un Salon du Livre nouvelle formule, plusieurs forums à trois voix et dix-neuf rencontres littéraires.

À hauteur d’enfants…

Ils sont souvent les “héros malgré eux”‘ de toutes les guerres, tous les exodes ou les rares sourires des camps de réfugiés. Mais ils sont aussi, quelques années plus tard, à l’adolescence, les premiers résistants, les premières sources d’énergie, les porteurs d’espoir. En rendant hommage aux femmes et aux hommes qui opposent leur “fureur de vivre” aux chaos du temps (thème 2024), le Grand Bivouac a beaucoup pensé à eux. En les portant à l’écran, cet hommage leur est aussi destiné.

Pour découvrir la programmation complète du festival, cliquez ici