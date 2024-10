Fromages râpés Entremont : des alliés pour des fêtes gourmandes

La période des fêtes est le moment parfait pour redoubler de créativité en cuisine. Grâce à la gamme de fromages râpés d’Entremont, vos repas de fin d’année promettent d’être à la fois simples et délicieux. J’ai eu le plaisir de tester quatre références incontournables qui subliment gratins, pizzas et autres petits plats familiaux. Voici mes impressions détaillées.

Râpé Cuisine Gourmande : un trio qui en jette !

Si vous cherchez à ajouter une touche de gourmandise à vos plats du quotidien, le Râpé Entremont Cuisine Gourmande est parfait. Ce mélange généreux d’Emmental, Tomme fruitée et Gruyère IGP France offre des saveurs fruitées et des brins épais qui fondent magnifiquement bien. Je l’ai testé dans un gratin de pommes de terre : c’était un vrai régal ! Les trois fromages s’associent pour créer un goût à la fois doux et intense, idéal pour plaire à toute la famille. Un vrai coup de cœur, notamment pour les fans de fromages à fort caractère.

Pour une recette raffinée et gourmande, Entremont vous propose d’intégrer ce Râpé dans une Polenta crémeuse aux champignons.

Râpé Spécial Pâtes : l’indispensable des assiettes de pâtes

Ce Râpé Entremont Spécial Pâtes est, comme son nom l’indique, la touche finale parfaite pour vos plats de pâtes. Saupoudré sur des tagliatelles ou des spaghetti, il apporte un goût équilibré avec une pointe d’intensité. Ce fromage râpé 100% français a un fondant incroyable ! Pour ma part, je l’ai intégré dans une recette de pâtes à la carbonara, et il s’est parfaitement fondu avec la crème pour créer une sauce ultra onctueuse.

Pour en mettre plein les yeux au réveillon, Entremont vous propose de l’intégrer dans une recette de Risotto aux Saint-Jacques.

Râpé Extra Filant : fondant et gourmand

Le Râpé Entremont Extra Filant est un incontournable pour celles et ceux qui aiment le côté filant du fromage. Fait à partir de Tomme douce, ce râpé s’intègre merveilleusement bien dans des plats comme les gratins ou les croque-monsieur. J’ai adoré son côté « cheesy » qui transforme n’importe quel plat en pure gourmandise. Si vous voulez un effet wow sur vos préparations, c’est celui-là qu’il vous faut ! Je l’ai testé dans des paninis maison : la texture était parfaite et le fromage s’étirait délicieusement bien à chaque bouchée.

Pour un en-cas festif, Entremont vous propose de l’utiliser dans des croque-monsieurs au jambon truffé.

Râpé Spécial Pizza : pour des pizzas qui fondent en bouche

Les fans de pizzas maison vont adorer le Râpé Entremont Spécial Pizza. Composé de Mozzarella, Emmental et Gran Leo, ce mélange est idéal pour obtenir une texture filante et fondante à la perfection. J’ai testé cette référence sur une pizza au jambon et champignons, et le résultat était parfait ! La garniture était fondante, avec ce bon goût de fromage à chaque bouchée. Mention spéciale pour le format maxi de 240 g, pratique pour les soirées pizza en famille !

Et pour une super activité de Noël en famille, fabriquez vos propres pizzas en forme de bottes de Père-Noël en saupoudrant ce râpé spécial pizza dessus !