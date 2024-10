Iranienne – Ed. Marabulles

Iranienne Rebelle & fière au pays des Mollahs est un roman graphique, des éditions Marabulles, paru en septembre 2024. Une bande dessinée d’Eric Darbré et Zainab Fasiki, qui présente l’histoire vraie d’une femme à Téhéran, en quête de liberté.

Téhéran est la fière capitale de la République islamique d’Iran. Elle est une porte d’entrée majestueuse pour tout voyageur avide de découvrir les mystères du monde persique. Téhéran, avec ses quelque 10 millions d’habitants, est surtout réputée pour sa pollution et ses embouteillages. Au milieu de ces habitants, il y a la narratrice, Raya, 19 ans, qui, comme tous les matins de la semaine, est à la bourre ! Elle est dans un lycée, un établissement privé, l’un des meilleurs de la capitale. Elle est en année de prépa, et si tout va bien, à la rentrée, elle ira en fac d’art dramatique. L’école, comme partout dans le pays, est non mixte. Toutes les élèves du lycée sont issues de la grande bourgeoisie, l’élite de la nation. Raya ne fait pas partie de cette élite. Un jour, un contrôle a lieu, toutes les filles sont au garde à vous…

Le roman graphique est fort, proposant de suivre une jeune femme punk et lesbienne à Téhéran. Bien évidemment, elle ne trouve pas sa place dans le pays, vit cachée aux yeux de tous. Tous, ou presque, car elle a, heureusement, quelques amis punk, à qui elle peut se confier. Elle est malgré tout bonne élève, mais n’arrive pas à se libérer des contraintes imposées par le régime. La jeune femme rêve de liberté et de se révolter contre le système entier qui régit son pays. Ainsi, tiraillée entre deux opposés, la jeune femme va devoir faire des choix, et se battre ou se taire. La bande dessinée vient très bien décrire le quotidien de ces jeunes femmes soumises. Un cri de liberté, une lutte pour le féminisme, sont à retrouver au cœur de cet album intéressant, captivant et bien mené. Le dessin reste simple, avec un choix de couleurs particulier.

Iranienne est un roman graphique, des éditions Marabulles, qui conte l’histoire vraie d’une jeune femme à Téhéran, en quête de liberté. Une lutte difficile, une révolte contre le système, pour cette jeune femme différente, pour pouvoir vivre libre et crier ce qu’elle est.