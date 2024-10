Mon agenda Sorcière 2025 – Ed. Rustica

Mon agenda Sorcière 2025 est un ouvrage à compléter, de Marie D’Hennezel, paru en août 2024, aux éditions Rustica. Un agenda qui suggère, dès fin décembre 2024, à noter ses rendez-vous, retrouver des recettes, s’inspirer de rituels magiques, pour une année merveilleuse.

L’ouvrage débute avec une note importante, expliquant que les informations présentées ne sauraient remplacer un avis médical. Puis, c’est un joli page de garde qui est à retrouver, avant la première semaine, à cheval sur décembre 2024 et janvier 2025. Une citation d’une sagesse indienne vient nourrir l’esprit, suivie de quelques informations sur le basilic, un aromate très populaire. En bas de la première page, une anecdote magique, autour du basilic, est également à retrouver. La double page présente la semaine entière, avec les saints, la lune, les levers et couchers du soleil, ainsi que les heures. La deuxième page propose une recette magique bienveillante, avant de revenir sur la plante magique de la semaine, le basilic !

L’ouvrage est beau, avec des lettres enluminées, ainsi que des illustrations et photographies. A chaque double page, une semaine est à retrouver et à compléter, avec rendez-vous, anecdotes, pensées, anniversaires, soirées… Mais l’ouvrage offre surtout un univers fascinant, avec des recettes bienfaisantes, des rituels magiques et des citations. Il propose aussi de découvrir les plantes, les fleurs et les pierres de sorcière, semaine après semaine. Des secrets fabuleux sont dévoilés, pour mieux comprendre et utiliser ces plantes, qui peuvent devenir des remèdes. Les informations restent claires et plaisantes à lire, emportant facilement les lectrices dans un univers passionnant et intéressant. L’agenda invite à prendre soin de soi, à apprendre, pour passer une merveilleuse année.

Mon agenda Sorcière 2025 est un ouvrage à compléter, qui accompagne tout au long de l’année, des éditions Rustica. Un agenda complet, où inscrire idées, rendez-vous, mais qui livre aussi anecdotes, informations, recettes, potions, citations…