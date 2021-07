Furtif – Récit complet des éditions Delcourt

Furtif est un comics de Mike Costa et Nate Bellegarde, avec en co-création Robert Kirkman et Marc Silvestri, paru aux éditions Delcourt, en juin 2021. Un récit super-héroïque, vu sous un angle original, la vieillesse et la maladie, à travers la relation père-fils.

Tony Barber est en train d’écrire un article. Il décrit la ville de Détroit, comme une personne qui n’a que faire des gens qui tentent de la sauver. La métropole est telle une bête malade tombée à terre, méfiante qui gronde la main tendue vers elle. C’est un grondement qu’on entend quand le vent souffle sur les quartiers délabrés de l’Eastside, là où 80% des logements sont vacants et envahis d’herbes hautes. La méfiance de la ville se traduit aussi sur le visage durci, apathique de tous les écoliers, entassés et sous-équipés. Les enfants oubliés, dont les trois quarts ne termineront pas le lycée… Il y a aussi un mal caché, de jeunes entrepreneurs et artistes qui s’installent dans les demeures dévaluées de Palmer Park et les lofts de Downtown. Des jeunes qui rêvent de convaincre les médias que leurs projets d’agriculture urbaine peuvent sauver la ville de la faillite.

Tony Barber appelle Cindy, lui expliquant qu’il ne pourra pas rendre son article avant le week-end. Puis, il sort, prendre l’air, laissant son père, seul à la maison. Mais le jeune homme s’inquiète, son père n’a plus la notion du temps, il ne reconnaît pas toujours son fils… Mais bientôt Tony va comprendre que son père défaillant, est le justicier de la ville depuis des années. En effet, Furtif est le super-héros qui a mené une guerre sans pitié contre le crime, pendant des décennies. Mais aujourd’hui le justicier semble avoir un comportement imprudent. En effet, le père de Tony se bat contre la maladie d’Alzheimer. La bande dessinée est curieuse, originale et plutôt bien construite, avec cette relation difficile, cette maladie mettant en danger le héros et le monde, mais aussi cette enquête du fils, pour connaître l’origine du costume. Le dessin est plaisant, bien découpé et plutôt efficace.

Furtif est un récit complet, des éditions Delcourt, qui propose une histoire originale de super-héros, qui s’appuie sur la vieillesse et la maladie du justicier, mettant aussi en avant la relation père-fils, intense et conflictuelle, et une enquête hors-normes.