Girls Can Be Crazy – Le parfum pétillant de Zadig & Voltaire

Zadig & Voltaire surprend une nouvelle fois avec son parfum Girls Can Be Crazy. Au programme : de l’audace et un caractère de feu pour cette fragrance qui s’annonce explosive.

Je suis vraiment contente de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle eau de parfum Zadig & Volaire. Déjà, parce que je ne connaissais pas du tout les parfums du créateur, mais aussi parce que j’en ai entendu beaucoup de bien. Le nom du parfum Girls Can Be Crazy annonce clairement la couleur et j’adore ça. On s’attend forcément à retrouver un parfum pétillant qui donne de l’assurance à toutes les femmes que nous sommes.

Assumons-nous !



La bouteille est pile dans le thème du glam, avec ces paillettes couleur rose/gold qui entourent le flacon.

Un flacon iconique, puisqu’il y a eu d’autres parfums avant celui-ci, tels que Girls Can Say Anything ou encore Girls Can Do Anything. Ses formes arrondies (et assumées) apportent un côté très féminin. Et le bouchon rose/gold également, termine le tout avec assurance.

Ses notes olfactives

Poire/Cola : note de tête

Jasmin : note de cœur

Vanille : note de fond

Mon ressenti sur le parfum



Lorsque j’ai senti le parfum pour la première fois, j’ai eu la sensation qu’il était destiné à un public assez jeune. On retrouve bien le côté chaud et assumé de la vanille musquée. Mais également une explosion florale avec ce jasmin qui apporte son lot de fraîcheur. C’est le genre de parfum que je trouve pétillant, assumé aussi. De ce fait, on le reconnaît très facilement. Sa tenue est plus que correcte et on m’a déjà complimentée plusieurs fois lorsque je l’ai porté !

En bref, avec Girls Can Be Crazy de Zadig & Voltaire : on s’assume, on fonce et on s’impose !

Car après tout : Who Run The World ? Girls !