Golden Guy, le troisième tome aux éditions Mangetsu

Golden Guy, série pleine d’actions et de tension, se poursuit avec ce troisième tome, paru aux éditions Mangetsu, dans la collection Seinen, en décembre 2022. Un manga de Jun Watanabe plein de violence, qui présente les massacres au sein de clans qui se déchirent.

Kurozuka vient de rentrer dans la chambre. Il a tiré sur Yûma Ayase, qui est tombé à terre. A genoux, Gai et Marina constatent la scène pleine d’effroi. Le tueur constate que Gai est encore en vie et comprend mieux ainsi son appel. Kurozuka pense que Yûma voulait qu’il l’élimine et se débarrasse du corps, comme pour Yakushiji ! A ces mots, Gai comprend tout et crisse des dents. Il se retient de ne pas sauter au cou de son adversaire. Mais ce dernier est armé contrairement à lui. Puis, Kurozuka explique à Yûma qu’Akane a compris qu’il cherchait à le doubler. Malheureusement pour le jeune homme, Akane avait une longueur d’avance… Gai lui demande alors s’il est de mèche avec Kyôsuke. L’homme affirme qu’il était de mèche avec les deux hommes, car ils sont tous les deux essayé de se servir de lui. Mais Kurozuka espère bien les détrousser.

Le récit est haletant, avec des personnages qui se révèlent et un héros en bien mauvaise posture. Gai va devoir revoir son plan, pour tenter de se défaire de tout ce merdier. Les prémices du dénouement de ce premier acte se font ressentir, dans ce manga plutôt bien découpé et rythmé. La lecture est plaisante et le récit captivant, avec cette guerre intestine. Tous les membres, plus ou moins en danger, sont piégés, tués, d’autres cherchent vengeance, à s’emparer du trésor… Gai, quant à lui, reste plus ou moins impuissant devant les évènements qui s’enchainent. Mais rien ne semble, malgré tout, arrêter notre héros qui est décidé à protéger sa famille. Le dessin est agréable, avec un trait vif, des personnages expressifs et un découpage efficace.

Golden Guy se poursuit avec ce troisième tome, paru aux éditions Mangetsu, offrant les prémices d’un dénouement épique. Un nouveau tome qui apporte une réelle dynamique à cette guerre intestine entre clans qui se déchirent, s’entretuent, cherchant vengeance, pouvoir et fortune.

Lien Amazon