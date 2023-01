INDOCHINE Central Tour  : La tournée des stades en format 3 DVD et 3CD pour célébrer les 40 ans !  !

Pour célébrer ses 40 ans, Indochine a effectué en 2022 une tournée unique dans les cinq plus grands stades de France. A l’issue de cette mini-tournée hors norme et en attendant la tournée des festival prévue à l’été 2023, Indochine propose « Central Tour » un somptueux livre collector regroupant 3 DVD et 3 CD.

Décidément, le rock’n’roll est une drogue dure dont on ne décroche pas facilement. Après des débuts en 1982, snobés par la presse spécialisée, moqués dans un sketch des Inconnus, Indochine aura connu le succès du grand public suivi d’une longue traversée du désert dans les années 1990, suite décès de Stéphane, le frère jumeau de Nicolas Sirkis. Au début des 2000, le phénix Indochine ressuscitera pour renouer avec le succès tout en alimentant régulièrement la « bande-son » de notre quotidien. Aujourd’hui le plus vieux groupe pop rock français continue d’occuper la scène médiatique avec une forme et une vitalité étonnante. Le succès de leurs shows donnés en 2022 l’attestent haut la main. D’ailleurs qui mieux qu’eux représente aujourd’hui le mieux la musique pop rock de cette époque bénie ? Plus de 13 albums studios et 12 albums live, plusieurs millions de copies écoulées, on ne compte plus les tubes. Alors que le catalogue est périodiquement réédité, petit coup de projecteur sur ce livre événement.

A l’origine, le lancement de cette tournée qui aurait du débuter le samedi 29 mai 2021 au stade Matmut Atlantique de Bordeaux fût la finalement reportée au samedi 21 mai 2022 au Stade de France à Paris.

Quelques chiffres pour donner une idée de l’importance de l’organisation de cette tournée de 6 dates : une scène en acier de 850m² (150 tonnes) sur laquelle est fixée une tour de 45 mètres de hauteur, un écran vidéo de 2500 m² composé de 1400 panneaux LED, 1500 projecteurs, une sono de 30 tonnes. Le montage aura nécessité 5 jours et le démontage 1 jour et demi, le tout en travaillant 24h/24 et pour lesquels il aura fallu 4 grues de 100 tonnes, 4 nacelles élévatrices 45 mètres, 20 chariots élévateurs, 70 semis remorques où se sont relayés 950 roadies et 250 techniciens.

Et bien sûr, le public avec des chiffres qui font tourner la tête : 97 036 fans au Stade de France à Paris, 53 483 au stade Matmut Atlantique de Bordeaux, 59 400 au Stade Vélodrome de Marseille, 72 561 au Groupama Stadium de Lyon et pour finir 67 838 puis 67 481 au Stade Pierre Mauroy de Lille : au total, 417 799 personnes ont assisté aux 6 concerts de la tournée.

Capté au Groupama Stadium de Lyon en intégralité avec 22 caméras digitales, « Central Tour» fait d’Indochine le premier groupe au monde à proposer un concert filmé avec le procédé IMAX. Grâce à cette nouvelle technologie et un travail de post production de pointe, luminosité, colorimétrie et contraste sont sublimés pour des résultats inégalés de réalisme et de précision. Le son hors du commun, puissant et vibrant, est rendu de manière ultra précise comme on le constate sur ce triple CD/DVD.

On retrouve ici les chansons incontournables issus de « Paradize »(2002) “J’ai demandé à la lune” ( avec l’orchestre de la Garde Républicaine), “Marilyn” et “Un singe en hiver”, celles extraites de l’entrainant “Alice & June” (2005) “Alice & June” sans oublier “Little Dolls” extrait de « La République des météores » (2009) “College Boy” sortie de “Black City Parade” (2014) et le dernier en date “13” où l’on trouve “La vie est belle”, “Un été français”, “Station 13”, et “Karma Girls”. En remontant le temps des 80’s et des 90’s, on trouve cette fois les chansons incontournables issus du premier mini album « L’Aventurier » (1982) » soient Dizzidence Politik (avec Dimitri Bodianski et Lou Sirkis) et le tubesque L’Aventurier, l’entrainant “Miss Paramount” extraite du “Péril Jaune” (1983) sans oublier l’album « 3 » qui aligne tube sur tube : « Canary Bay », « 3e Sexe », « Trois Nuits par Semaine » et « Tes Yeux Noirs ». Les néophytes trouveront des titres moins populaires mais adulés des fans comme “Stef II” et “Atomic Sky” issus de l’album Dancetaria (1999). En revanche, aucun titre de « Un Jour dans notre Vie » (1993) même si on aurait aimé entendre les brûlots que sont « Savoure le Rouge » et « Kissing my Song ».

Au total 28 titres qui rendent compte de l’énergie mise en avant par ces guitares aux multiples sons et effets (flanger, delay, compression) cette section basse batterie soudée sur laquelle survole la voix de Nicola Sirkis totalement envoûtante. Au fil des images, on suit les multiples évolutions du groupe : de la variété pop new wave des débuts à une pop rock glam nerveuse devenue aujourd’hui plus élégante et raffinée.

Le Central Tour est disponible en édition Livre Collector (livre de photos de 276 pages, 3 CD et les 3 DVD), en format triple CD inclus 25 titres et en édition triple DVD ou triple Blu-Ray qui inclus le concert en intégralité + le making of « A l’intérieur du Central » + « Atomic Sky (avec la Musique de la Garde Républicaine), soit 3h30 d’images.

Un magnifique objet collector qui fait défiler sous nos yeux quatre décennies d’une une magie intemporelle avec toujours pour toile de fond le mythe de l’adolescence éternelle.

Jean-Christophe Mary

« Central Tour » (RCA/Sonymusic)

Nos Célébrations

Station 13

Marilyn

Miss Paramount

Canary Bay

Punishment Park

Les Tzars

Paradize

Le Baiser

Tes Yeux Noirs

7000 Danses

La Chevauchée Des Champs De Blé

Little Dolls

3SEX (avec Christine And The Queens)

Alice & June

Un Été Français

Trois Nuits Par Semaine

“Medley « Club Central ” :

Des Fleurs Pour Salinger

Kissing My Song

Stef II

Drugstar

Dizzidence Politik (avec Dimitri Bodianski et Lou Sirkis)

Nos Célébrations

“Set acoustique” :

J’Ai Demandé À La Lune (avec L’Orchestre de la Garde Républicaine)

La Vie Est Belle (avec L’Orchestre de la Garde Républicaine)

College Boy (avec Philippe Jaroussky)

L’Aventurier

Karma Girls

Central Final