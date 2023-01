Brille, petite planète ! – Mes petits imagiers sonores

« Brille, petite planète ! » est un imagier grand format à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il intègre la famille de « Mes petits imagiers sonores » pour le plus grand plaisir des enfants qui vont profiter de la beauté des illustrations, des musiques et des lumières présentes dans le livre.

Le petit nouveau de la collection de « Mes petits imagiers sonores »

On ne compte plus le nombre de livres faisant partie de la collection « Mes petits imagiers sonores ». Et il y en a pour tous les goûts, avec notamment de nombreux ouvrages contenant des comptines dans diverses catégories. Des berceuses également, autour de styles musicaux différents : jazz, hip-hop et rock’n’roll. Soit, de petits livres ludiques sur lesquels de nombreuses puces diffusent de la musique. Cela va permettre aux enfants de chanter et danser en rythme, mais aussi de parfaire leur culture musicale. Et bien sûr, de chanter en chœur avec toute la famille !

Un imagier à la découverte de la planète

« Brille, petite planète ! » est un bel imagier sonore. Son grand format permettra aux enfants de plonger dans la magie de l’histoire encore plus facilement, et d’apprécier chaque détail présent dans les doubles pages. Ils vont admirer le fond des mers, la jungle en pleine nuit, un paysage enneigé durant Noël, un ballet de lucioles dans un bois, ou encore mille étoiles en plein désert. Ils vont donc changer de décor d’une page à l’autre. Ces lieux enchanteurs vont solliciter leur imagination. Ils vont s’émerveiller devant ce qu’ils observent, les illustrations d’Elsa Fouquier sont réussies comme à son habitude. Ici, les couleurs se mélangent à merveille, le tout est harmonieux.

« Brille, petite planète ! » est un album musical qui va donner l’impression aux enfants d’être au spectacle, ils vont en prendre plein les yeux !