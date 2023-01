Sur quelles cryptomonnaies investir en 2023 ?

Depuis plus de dix ans, les cryptomonnaies font partie de la vie quotidienne sur le net. Chaque année, des dizaines voire des centaines de nouvelles devises cryptographiques voient le jour. Ce qui a contribué à la saturation du marché des cryptomonnaies sur les marchés boursiers. Vu le nombre important de ces cryptoactifs, il est difficile pour les novices désirant investir dans les cryptomonnaies de choisir la devise sur laquelle investir. Dans le présent article, vous découvrirez quelques cryptomonnaies prometteuses sur lesquelles vous pouvez investir en 2023.

Une cryptomonnaie : qu’est-ce que c’est ?

Une cryptomonnaie encore appelée « cybermonnaie » ou « devise cryptographique » est une monnaie virtuelle cryptée utilisable en ligne. A l’opposé des monnaies fiat traditionnelles, les cryptomonnaies sont totalement autonomes et affranchies du contrôle et de la mainmise de toute autorité centrale. Leurs émissions se font grâce au minage qui consiste à combiner la puissance de nombreux ordinateurs pour travailler les blocs qui constituent leurs blockchains. Pour chaque bloc miné, la blockchain redistribue aux mineurs des unités de la devise. Le nombre d’unités que perçoit chaque mineur dépend de la taille et de la programmation de la blockchain. Il faut noter que les monnaies virtuelles cryptées fonctionnent sur la base du système de pair à pair. Ce qui les rend très faciles d’utilisation et intraçable.

Mais il est aussi possible d’acheter des cryptomonnaies auprès de ceux qui en disposent déjà. Et cela parce que chaque cryptomonnaie a une estimation face aux devises fiat. Vous pouvez par exemple acheter la devise cryptographique de votre choix ou en vendre sur la plateforme de trading en ligne immediate connect.

Quelles sont les différentes catégories de cryptomonnaies qui existent ?

Il existe quatre catégories de cryptomonnaies. Il s’agit entre autres :

Du Bitcoin

Le Bitcoin est la première cryptomonnaie à avoir vu le jour. Créée en 2008, cette monnaie virtuelle cryptée reste à ce jour la devise cryptographique la plus valorisée. La plupart des cryptomonnaies créées après le Bitcoin se sont d’ailleurs inspirées de lui et fonctionnent sur des modèles similaires au sien.

Des alcoins

Les alcoins sont des cryptomonnaies alternatives au Bitcoin. Ceux-ci ont tous vu le jour après ce dernier et fonctionnent sur des modèles similaires que celui du Bitcoin. Toutefois, certains alcoins sont plus performants que le Bitcoin. L’Ether par exemple en sept années d’existence s’est illustré comme l’une des meilleures cryptomonnaies au monde. Il est d’ailleurs devenu la cryptomonnaie la plus utilisée dans les transactions au monde, devant le Bitcoin. Ce qui lui a valu le qualificatif du « dauphin du Bitcoin ». Il est par ailleurs considéré comme étant le concurrent direct du Bitcoin.

Des stablecoins

Les stablecoins sont des cryptomonnaies qui ont une valeur fixe par rapport aux monnaies fiat. Contrairement au Bitcoin et aux alcoins qui sont très volatiles, car, n’ayant aucune garantie face à une devise fiat donnée, les stablecoins eux sont à l’image des monnaies fiat. Vous en trouverez dans leurs rangs dont les valeurs sont fixées par rapport au dollar, à l’euro ou au yuan chinois.

Des mèmecoins

Les mèmecoins sont une famille de cryptomonnaies basées sur les mèmes, les blagues, les caricatures et autres messages influant sur internet. Ceux-ci n’ont pas en arrière-plan de véritables projets comme le livre blanc du Bitcoin et des alcoins. Ils peuvent prendre de la valeur après une blague ou un buzz commeils peuvent également perdre de valeur.

Investir sur les cryptomonnaies en 2023 : sur quelles devises miser ?

Investir sur les cryptomonnaies nécessite une étude du marché. En effet, ce ne sont pas toutes les cryptomonnaies disponibles sur internet qui sont fiables. Vous devriez donc avant de vous lancer définir le type d’investissement que vous souhaitiez fait. Si par exemple vous voulez faire un investissement à long terme, vous pouvez miser sur les cryptomonnaiesémergentes. Mais d’une manière ou d’une autre, vous pouvez opter pour :

le Bitcoin ;

le Bitcoin Cash ;

le Litecoin ;

l’Ether ;

le Ripple ;

le Tron ;

le Binance Coin ;

le Cardano.

Cette liste des cryptomonnaies sur lesquelles vous pouvez investir n’est pas exhaustive.