Léo & Lili Experts de l’invisible – Opération Noël est un roman jeunesse, de Christine Saba, paru aux éditions Scrineo, en octobre 2022. Une aventure pleine de magie de Noël, pour deux amis qui ont pour mission de sauver Noël. L’action et l’humour viennent agréablement rythmer l’aventure !

Le narrateur s’appelle Léo, il a douze ans et plus tard, il aimerait être espion. Il s’imagine partir en mission ultra secrète, avec Lili, sa voisine et meilleure amie. Elle aussi aimerait être agent secret. Tous les deux ont déjà trouvé un nom de code, un nom d’équipe, Les infaillibles ! Ils veulent ainsi toujours sortir victorieux de leurs missions, et que les vilains vont salement morfler. Dans quelques années, ils aimeraient ouvrir un cabinet d’expertise en résolution de mystères. Ils ont déjà décidé de mettre une plaque en or sur la porte de leur bureau, avec leur nom Les infaillibles.

Le récit est surprenant, plutôt agréable à lire, pour les jeunes lecteurs, qui vont être rapidement pris dans cette belle aventure. Les deux personnages sont attachants, courageux et déterminés, dans un univers plutôt fantastique. Le récit simple, se veut léger et humoristique, proposant quelques thèmes qui plairont aux enfants. L’enquête et l’action sont au rendez-vous, avec cette mission surprenante et incroyable pour les deux héros. Ils vont devoir sauver Noël, retrouver un méchant et mettre la main sur un objet magique. Plein de péripéties, un univers magique, de l’humour, l’amitié et les rencontres rythment efficacement le récit.

Léo & Lili Experts de l’invisible – Opération Noël est un roman surprenant, plein de magie, des éditions Scrineo. Une histoire qui présente une enquête explosive, entre fantastique, rencontre, action, courage, méchant, péripéties et humour.

Lien Amazon