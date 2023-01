Les Restaurants Imaginaires – 25 recettes à réaliser en famille

Publié aux Éditions Little Urban, « Les Restaurants Imaginaires » est un livre de cuisine qui va donner envie aux enfants de réaliser les délicieuses recettes de Loïc Clément et d’Anne Montel. Ils vont goûter aux plaisirs de cuisiner de doux mets au cœur d’un univers poétique et gourmand.

Un univers tout en douceur

Il suffit d’avoir le livre « Les Restaurants Imaginaires » entre les mains pour se rendre compte à quel point il est beau artistiquement. Et les illustrations d’Anne Montel y sont pour beaucoup. Nous sommes bluffés par son talent de graphiste, à commencer par la couverture du livre qui annonce la couleur, avec ce dessin d’un restaurant en forme de théière sorti tout droit de son imagination. Elle regorge de détails, à commencer par ces jolies lettres en relief, le mors couleur noir et doré, et ce restaurant central qui nous donne envie de voir ce qu’il a à l’intérieur ; un peu comme un gâteau qui nous ferait de l’œil dans une vitrine et que l’on aurait hâte de s’offrir pour le déguster.

Quand cuisine rime avec poésie

Le contenu du livre est tout aussi gourmand que poétique. En préface, les auteurs nous racontent leur histoire, l’importance que cela a pour eux de cuisiner en famille. On les sent passionnés dès la première page, de quoi motiver les enfants à réaliser chacune des 25 recettes. Et ce n’est pas parce qu’elles sont au cœur d’un univers imaginaire qu’elles ne se sont pas réelles, réalisables et gourmandes. Au contraire !

Les illustrations qui accompagnent les recettes sont adorables et ludiques, à commencer par la liste des outils et d’ingrédients dessinés par l’autrice elle-même. On retrouve le dessin d’un restaurant sorti tout droit de son imagination à côté de chaque recette. Des lieux plus atypiques les uns que les autres, dans lesquels les enfants auront forcément envie de se rendre. Les univers sont extraordinaires, les animaux sont adorables. Et il suffit d’observer longuement les dessins pour avoir le sourire de la première à la dernière recette.

Les auteurs n’oublient pas d’ajouter une note d’humour avec de jolis jeux de mots qui vont beaucoup amuser les enfants. Par exemple, ils devront se rendre au restaurant de Monsieur Seguin pour goûter à ses lasagnes chèvre-courgettes, à celui des lapins pour déguster la soupe carotte-coco ou encore dévorer les truffes au chocolat au restaurant pour chiens.

« Les Restaurants Imaginaires » est un livre de recettes unique en son genre. Les recettes sont inspirées et amusantes, facilement réalisables. Les enfants vont beaucoup s’amuser et deviendront de véritables cuisiniers en herbe.