Je suis métisse – Ed. Delcourt

Je suis métisse est un roman graphique de Sayra Begum, à paraître aux éditions Delcourt, le 18 janvier 2023. L’histoire contemporaine d’une jeune musulmane britannique prise entre deux cultures, entre conflits intergénérationnels et sa quête d’identité.

Avant de se préparer pour son mariage, une jeune femme doit répondre à quelques questions. On lui demande son nom et son âge, puis le nom et la profession de son père. Mais la jeune femme explique que c’est son frère qui la mènera à l’autel. Enfin, elle demande si tout est bon et si elle peut se préparer. Dans la même pièce, elle s’approche de sa robe de mariée, pour la prendre et s’apprêter à la porter. Autour d’elle deux femmes l’aident à s’habiller, avant de passer au maquillage. Shuna n’a jamais été de celles qui rêvent du jour de leur mariage. Elle n’a jamais pensé pouvoir se permettre ce genre de fantasme. Elle pense que ce sera un jour lacunaire, avec certaines choses insignifiantes dont les mariées font si grand cas ! Tandis qu’elle est prise en photo, elle espère qu’Amma lui pardonnera ce qu’elle s’apprête à faire. Elle espérait, aussi, qu’Abba serait là…

La jeune femme se souvient alors… Ainsi elle conte son histoire, son enfance, ses parents, les deux cultures par lesquelles elle est tiraillée. La bande dessinée interpelle, invite à la réflexion et au dialogue, tout comme au respect. La famille, le déchirement, la recherche d’identité sont au cœur de ce récit touchant, fort et contemporain. La religion et les croyances s’entrechoquent avec la liberté, le conditionnement et l’ouverture sur le monde. Les conflits intergénérationnels, dans le monde actuel en perpétuel changement, interpellent également dans ce roman graphique. Le dessin est singulier, il interpelle également, avec des proportions gênantes. Malgré tout, au fur et à mesure de la lecture, l’œil s’y fait. En noir et blanc, les illustrations attirent et interrogent, dans une mise en page travaillée.

Je suis métisse est un roman graphique fort et contemporain, des éditions Delcourt. Un récit complet et dense, qui présente l’histoire de Shuna, jeune musulmane britannique prise entre deux cultures. Un album qui interpelle, invite à la réflexion et au dialogue.

