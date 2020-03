Gotham Saison 5, la naissance d’un mythe : Batman !

Conçue comme une véritable série policière, cette fiction nous aura plongé durant 5 saisons au cœur de Gotham City, ville ultra violente où les psychopathes auront tenté de faire la loi. Jusqu’au déroulement final, l’apparition de Batman…

Petit rappel des faits. Bruce Wayne a fait une promesse sur la tombe de ses parents : débarrasser la ville des criminels qui les ont assassinés. Dès la première saison, Gotham avait démontrée qu’elle était une série fantastique, habilement ficelée, sans temps mort, respectant les fondamentaux du Comics créé par Bob Kane et Bill Finger. Comme on s’y attendait, la fin de Gotham s’achève sur la naissance de Batman. Une montée en puissance pour le spectateur qui aura suivi la transformation du jeune orphelin Bruce Wayne jusqu’à devenir ce « Dark Knigh »t en quête de justice dans une ville gangrenée par le crime organisé.

Cette ultime saison fait suite aux événements de la saison 4, quand l’anarchie règne dans les rues de la ville. Jim Gordon, Bruce Wayne et leurs alliés sont plus isolés que jamais et personne pour venir les aider alors que les Supers-Vilains ont pris leurs quartiers à Gotham City. Après dix ans d’exil, Bruce Wayne apparaît en public au cours d’un gala organisé pour l’inauguration de la nouvelle tour Wayne Enterprises. La soirée tourne cauchemar quand une bombe est découverte et que le maire échappe à une tentative d’assassinat orchestrée par Edward Nygma, l’homme Mystère. Plutôt que de revenir sur la jeunesse Batman dont tout le monde connaît l’histoire, l’intérêt de ce show aura été de se concentrer sur l’histoire de « Gotham City », un angle qui n’avait encore jamais été montré dans le comics. Les cinq saisons auront aussi permis de revenir sur le passé des Super Vilains notamment le Pingouin, passé du statut de simple homme de main de Fish

Mooney à celui de grand méchant de la série au fil des épisodes. Ceux d’Edward Nygma, l’Homme Mystère du Joker de Poison Ivy, d’Harvey Dent, l’Épouvantail, Bane et Catwoman qui se seront illustrés de belle manière pour construire leurs légendes respectives. Dans cette ultime saison, le commissaire Jim Gordon qui pensait pouvoir passer la main reste également l’un des figures centrales au côté de ce mystérieux personnage vêtu de noir et armé de gadgets technologiques, qui attire l’attention du policier. Si ce dernier ignore encore de quel côté de la loi ce range le nouveau venu, pour le spectateur en revanche aucun doute il s’agit bien entendu de Batman. En ce sens, le dernier épisode est une authentique aventure de Batman. En résumé, « Gotham » aura su crée l’événement dans la mythologie Batman, et ce pour le plus grand plaisir des fans.

Jean-Christophe Mary

Gotham Saison 5

Studio : Warner Bros