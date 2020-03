Bravo bébé – Les mots

Les mots est un livre de la nouvelle collection Bravo bébé, des éditions Larousse, paru en janvier 2020. Un livre interactif, à observer et à toucher, qui propose aux tout-jeunes lecteurs, dès 1 an, de découvrir quelques premiers mots de vocabulaire.

Dès la couverture, les tout-jeunes lecteurs peuvent découvrir quelques images, mots et une texture à toucher. Une belle invitation, sous la forme d’un imagier, est donc à découvrir, pour les tout-petits, en commençant par une question, qui les interpelle directement. Sur la première double page, il y a deux animaux à reconnaitre, un chien et un chat, avec le mot inscrit, juste en dessous de chaque illustration. Une question est posée à bébé, pour l’inviter à participer et échanger, puis, il est également incité à toucher une matière, pour l’éveiller différemment. Une texture toute douce sur le ventre du chat, comme pour le chatouiller et s’amuser.

Ainsi de suite, à chaque double page, comme un imagier, deux grandes illustrations simples et sans fioritures sont à découvrir, avec leur nom en dessous. Une question suggère aux tout-jeunes lecteurs de participer et d’énoncer ce qu’ils voient. Une participation qui éveille, avec les sens de la vue, l’ouïe et le toucher qui sont les plus demandés. Le livre est immersif, tant par le jeu de question – réponse, que par le fait de s’amuser à chercher et toucher les différentes matières et textures. Un développement tout en douceur et un apprentissage adapté sont donc à retrouver dans ce livre à observer et à toucher, pour un éveil sensoriel coloré et plaisant. Le dessin est très simple, plutôt rond et doux, avec un bel univers teinté de couleurs vives et contrastées. La fin de l’ouvrage offre une chute et une surprise adorable et amusante.

Les mots est un nouvel ouvrage de la collection Bravo bébé, tout comme Les chiffres, Les couleurs et Les formes. Des livres interactifs, pour les tout-jeunes lecteurs, comme des imagiers à observer et à toucher, pour faire les premiers éveils sensoriels.