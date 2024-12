Granado : des gommages et beurres corporels qui font voyager

Ah, Granado. Rien qu’en lisant ce nom, je sens déjà les effluves envoûtants des plages de Rio. Ce n’est pas la première fois que je teste leurs produits, et à chaque fois, c’est le même émerveillement. Aujourd’hui, je vous emmène dans mon rituel bien-être avec leurs nouveautés qui vont changer votre routine corps : deux beurres corporels et deux gommages à tomber. Bossa ou Carioca ? Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? Allez, embarquez avec moi pour une virée olfactive et sensorielle !

Gommage Bossa : L’invitation au bord de l’océan (250gr – 38€)

Premier arrêt : le gommage corporel Bossa. À peine ouvert, c’est une vague de fraîcheur marine qui m’envahit. Mélange subtil de notes marines et florales, ce gommage incarne parfaitement l’ambiance décontractée de Rio. Sur une peau humide, il promet une exfoliation douce, mais si vous voulez vraiment sentir la magie opérer, appliquez-le sur peau sèche. Les particules de sucre s’activent, débarrassent votre peau des cellules mortes, et la laissent douce comme une plage de sable fin.

Avec 91 % d’ingrédients naturels, ce gommage est un petit bijou. Entre le beurre de cupuaçu et l’huile de noix du Brésil, ma peau est chouchoutée. Et cerise sur le gâteau : l’emballage est éco-responsable, fabriqué à partir de plastique 100 % recyclé. Alors, plaisir et conscience environnementale, que demander de plus ?

Gommage Carioca : Une explosion de fraîcheur (250gr – 38€)

Le lendemain, c’est au tour du gommage corporel Carioca. Attention, on change d’ambiance : place aux agrumes et aux fleurs. Ce parfum, c’est l’énergie et la légèreté en pot. Comme un rayon de soleil sur la peau, il exfolie et lisse tout en douceur.

Encore une fois, on retrouve les particules de sucre, le beurre de cupuaçu et l’huile de noix du Brésil, mais ce qui le distingue, c’est son parfum vibrant et sa capacité à réveiller les sens. C’est le produit parfait pour les matins où j’ai besoin d’un boost. Après l’application, ma peau est éclatante et mon moral aussi. Et bien sûr, ici aussi, Granado mise sur un emballage écoresponsable. Je me sens bien, dans ma peau et dans ma tête.

Beurre Corporel Bossa : hydratation intense et senteur marine (250gr – 28€)

Passons aux beurres corporels, parce qu’un bon rituel beauté ne s’arrête pas à l’exfoliation. Après le gommage Bossa, j’enchaîne avec le beurre corporel Bossa. Son parfum frais et floral prolonge l’expérience olfactive, et sa texture onctueuse fond sur ma peau. Avec 97 % d’ingrédients naturels, il offre une hydratation intense de 48 heures. Parfait pour les zones sèches, il est mon allié indispensable, surtout après une journée froide ou une douche un peu trop chaude.

C’est simple : ma peau est douce, souple, et délicatement parfumée. Je pourrais presque me passer de parfum tant l’odeur est subtile mais présente.

Beurre Corporel Carioca : Le coup de peps quotidien (250gr – 28€)

Enfin, le jour suivant, je craque pour le beurre corporel Carioca. Si le Bossa est un doux murmure, le Carioca, lui, est une samba en plein soleil. Agrumes et notes florales viennent réveiller mes sens et, honnêtement, mon humeur aussi. Ce beurre hydrate lui aussi pendant 48 heures grâce à une formule enrichie en beurres de murumuru et karité. Ma peau ? Une vraie peau de pêche, nourrie, rebondie, prête à affronter la journée.

Son petit plus ? Il est léger et non gras, parfait pour une application rapide avant de m’habiller. Et tout comme ses copains, il s’engage pour la planète avec un emballage en plastique recyclé.

Granado : Un rituel qui m’enchante, jour après jour

Voilà, vous l’avez compris : ces nouveaux produits Granado ne quittent plus ma salle de bain. Un jour Bossa, l’autre Carioca, je me laisse guider par mes envies et mes besoins. Chaque senteur m’offre un moment de plaisir pur, un voyage sensoriel entre terre et mer, entre douceur et énergie. Et surtout, ma peau me dit merci ! Douce, hydratée, sublimée, elle rayonne.

Granado, c’est des produits naturels, efficaces, respectueux de l’environnement et, surtout, terriblement agréables à utiliser.

Alors, prêt(e) à embarquer pour ce voyage sensoriel ? Allez, laissez-vous tenter ou offrez le pour Noël, il fera un cadeau divin.