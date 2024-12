Ta Pire Soirée : le jeu hilarant de Bakakou pour des moments inoubliables

Bakakou est une marque française spécialisée dans les jeux de société et de cartes conçus pour créer des souvenirs mémorables et des éclats de rire en famille ou entre amis. Avec un style décalé et un humour parfois audacieux, Bakakou s’adresse aux amateurs de jeux festifs et déjantés. Leur mission ? Transformer vos soirées en événements uniques.

Ta Pire Soirée, l’un de leurs succès, promet de bons moments, entre adultes. En effet, le jeu est à partir de 18 ans. Ce jeu de cartes, distribué chez Gigamic, est un jeu collaboratif où tous les participants font partie d’une même équipe. Le but est d’accumuler le plus de points possible en devinant quelles seraient les pires et les moins pires soirées des autres joueurs. Les scores seront à calculer avec l’aide d’un tableau des scores.

Le jeu se présente dans une boîte rectangulaire, contenant 224 cartes, 40 jetons et les règles du jeu. Ces dernières restent assez simples. Chaque joueur reçoit 5 jetons de la même couleur. L’un de ces jetons représente «sa pire soirée», un autre «sa moins pire soirée», tandis que les trois autres symbolisent les «neutres». Cinq cartes soirée se trouvent alignées sur la table, face visible. Les joueurs déposent leur jeton face cachée. Ainsi, les autres joueurs doivent deviner la pire ou la moins pire des soirées des autres. Cela constitue une manche qui se termine en révélant les jetons. En cas de réussite, l’équipe marque un point, à l’inverse des points peuvent être perdus.

Ta Pire Soirée est un jeu décalé et d’ambiance, de Bakakou, pour ceux qui aiment les soirées légères et humoristiques. Avec ses cartes variées et son ton irrévérencieux, il promet de grands moments de complicité et de rires. Une réussite pour pimenter vos soirées pour ce jeu à glisser au pied du sapin de Noël !