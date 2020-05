Gregg un humoriste qui travaille à être connu

Humoriste belge et de grand talent, Greg Genart présente son spectacle seul-en-scène intitulé Un burnout presque parfait!!.

Le pitch du spectacle :

Alors qu’il rêve d’être comédien, sa femme lui met la pression pour qu’il trouve un «vrai» travail…. Seul-en-scène humoristique, « Un burnout presque parfait!! » est une satire du monde du travail où l’on découvre avec un oeil amusé et critique des personnages et des situations professionnelles que nous avons tous été amenés à rencontrer au moins une fois dans notre vie….

Greg a travaillé aux USA, Australie, Caraïbes, Equateur, France et en Belgique. Des cultures bien différentes et pourtant, au travail, c’est n’est pas si différent! C’est pour cela qu’il le joue en français, en anglais et bientôt en espagnol. Dans son show, Greg, plein d’auto dérision, se moque de lui avant tout au travers de ses expériences professionnelles…

Tel un Candide des temps modernes, le personnage principal nous emmène avec naïveté et optimisme dans son voyage initiatique dans le monde de l’entreprise. De l’entretien d’embauche aux réunions interminables, de la jalousie des collègues aux manipulations du patron; le personnage principal découvre les arcanes de la vie en entreprise à notre époque ainsi qu’un concept qui lui est très lié : le burnout. «Libératoire et universel», comme le décrit un journaliste, Un burnout presque parfait! est une chronique de notre temps, de nos moeurs et de nos contemporains, une critique humoristique qui donne à réfléchir.



Mon avis de spectatrice :

Avec beaucoup de talent, Gregg présente des situations de la vie quotidienne, que tout étudiant ayant effectué un stage en entreprise, ou tout employé a forcément connues un jour. Il aborde avec légèreté et énormément d’humour des thèmes tendus, parfois même très lourds comme le manque de reconnaissance dans le milieu du travail, quand on donne le meilleur de soi-même et que votre hiérarchie ne vous récompense jamais par exemple. Ces abus de pouvoir de certains cheffaillons blesse profondément les gens, et ils en arrivent à développer des maladies.

Retrouver ces thèmes difficiles dans un one-man-show est une véritable catharsis pour le public qui se tient les côtes pendant tout le spectacle. C’est un véritable défi que d’arriver à installer une ambiance festive avec des vannes plus drôles les unes que les autres pendant toute la durée du spectacle. Avec une authenticité touchante et un humour un peu naïf, jamais sarcastique ou méchant, Gregg nous emmène dans son pays du rire avec une bienveillance qui fait chaud au coeur.

Quand il passera vers chez vous, précipitez-vous pour le voir et passer une soirée pleine de rires mais aussi de remises en question salutaires. Bon spectacle.