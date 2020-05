L’accès aux loisirs et vacances pour les plus fragiles

Le confinement a eu un impact sur la vie des Français et en particulier sur celle des enfants. Mais qu’en est-il lorsque ceux-ci relevant de l’aide sociale à l’enfance, présentent des problématiques familiales, administratives, psy parfois. ? A peine sorties, du confinement, les structures sociales en charge de ces enfants celles-ci doivent relever un autre challenge, celui de trouver des colonies de vacances à tous leurs pensionnaires dans un contexte où celles-ci devront respecter les mesures de confinement.

La contrainte de la recherche de colonie de vacances vient se rajouter au travail qu’ils ont déjà à gérer comme la reprise de contacts auprès des parents ou responsables légaux, des juges, des établissements scolaires sans compter la gestion quotidienne au sein du foyer. C’est le secteur du tourisme est dans l’attente de ce plan national intégrant les colonies de vacances, le 2 juin prochain, nous devrions en savoir plus sur les modalités d’organisation générale de la saison estivale

Il est évident que certaines mesures sanitaires seront maintenues et auront un impact sur la capacité d’accueil (distanciation sociale, port de masque obligatoire, interdiction de pratique de certaines activités

ENJEUX

Les structures sociales se retrouvées dans une position inconfortable, comme tout un chacun Anticiper le 2 juin au risque que l’organisme de vacances ne maintienne pas la colonie et perdre une grande partie des sommes engagées ou attendre cette date fatidique au risque que la très grande majorité des colonies soient complètes.

LA DÉMARCHE

Up séjours, spécialiste des vacances auprès des publics fragilisés, collabore autour d’un projet Multimédia toujours à destination des enfants et adolescents. Projet Espace Ressources pour faire au confinement, justement, avec la mise en ligne et l’accès gratuit pour tous les enfants et adolescents de plus de 2 000 supports en ligne autour des apprentissages, du sport, de la lecture, de la presse…

C’est donc en connaissance de cause, qu’un certain nombre d’organismes de tourisme associatifs ont bien voulu le jeu en proposant des possibilités d’inscriptions sur des colonies qui avaient de grandes chances d’être mis en place.

Les structures sociales ont dû faire face à des organisateurs de colonies de vacances peu scrupuleux, profitant de l’incertitude pour les amener à une sorte de vente forcée.

LA PROPOSITION

Ainsi sont nés deux nouvelles offres qui devraient contenter l’ensemble des demandes des structures sociales avec

SOCIALCAMPS et son offre de colonies de vacances partout en France

ALL INSIDE et son offre de locations hébergements de groupe.

MODE OPÉRATOIRE

Il suffit pour toutes les structures relevant de la protection de l’enfance de remplir l’un des deux formulaires, et sous 42heures max, 3 propositions de colonies seront ainsi faites par les équipes d’Up Séjours.

Il était important pour tout le monde que ces enfants aient autant de chance que les autres d’accéder aux colonies de vacances. Il faut remercier ces multitudes d’associations à taille humaines qui avec Up Séjours vont leur permettre, du mieux possible, des départs.

Le 2 juin sera une date fatidique pour tout le monde et décidera de bon nombre de choix.

