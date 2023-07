Haba – Des jeux au format voyage pour les enfants

Maintenant que les valises sont prêtes, est-ce qu’on ne glisserait pas quelques jeux Haba pour jouer en famille durant les soirées d’été ? Parmi ceux que j’ai découverts récemment, il y a des classiques au format voyage et des moins connus qui méritent pourtant le détour. N’hésitez pas à faire votre sélection !

Haba – Un choix fou de jeux/jouets en bois

Haba fait partie des marques de jeux/jouets en bois qui rencontrent le plus de succès auprès des enfants depuis plusieurs années. Il faut bien reconnaître qu’elle a cette force de les embarquer au cœur d’univers complètement différents, ludiques et colorés. En effet, tous les jeux de société sont créés en collaboration avec des artistes qui réussissent à réaliser des plateaux assez uniques en leur genre. Quant aux règles du jeu, elles ont été pensées en rapport avec l’âge des enfants et leur connaissance. Il est parfois possible de jouer à un même jeu de trois façons différentes, ce qui leur permet de se sentir à l’aise et d’avancer à leur rythme.

Quel(s) jeu(x) glisser dans la valise cet été ?

Cela fait des années que je vous parle de la marque Haba, vous avez donc eu l’occasion de découvrir bon nombre de jeux en bois et jeux de société pour tous les âges. Mais aujourd’hui, j’avais envie de faire une parenthèse avec une sélection de jeux de voyage à glisser dans la valise cet été.

Le verger – L’incontournable (plus de 35 ans d’existence !)

Ok, c’est vrai, je me répète, le jeu « Le Verger » fait partie de ces classiques indémodables, simples et efficaces auprès des petits et des grands. Mais c’est davantage du « Mini Verger » que je veux vous parler car son format est idéal pour les vacances. Si sa taille est plus petite, la règle elle n’a pas changé. Ici, il est question de s’emparer de tous les fruits du verger avant que Théo le corbeau ne les récupère et les mange ! Son prix : petit et canon également, soit 9.99 €

Mini-Licorne dans les airs

« Mini-Licorne dans les airs » est un jeu plus que validé à la maison. Tout du moins, en grand format. Je n’ai pas eu l’occasion d’avoir le format voyage entre les mains, mais il semblerait que les règles soient un peu différentes, puisqu’il s’agit davantage d’un jeu de cartes, assez proche du jeu de 7 familles. Soit, le genre de jeu que l’on aime faire le soir en famille, après une bonne journée à la plage. Ici, les enfants devront faire travailler leur mémoire, faire preuve de stratégie dans l’objectif d’obtenir un maximum de cristaux de nuage. Son prix : 9.99 €

D’autres jeux de voyage sont également proposés par Haba que je vous laisserai découvrir sur leur site officiel : « Hop ! Hop ! Galopons », un jeu que je connais bien en grand format et que je valide également. Il y a aussi « Mini Vallée des Vikings » ainsi qu’une liste de jeux « Logic ! CASE » qui valent le détour. Des énigmes en veux-tu en voilà qui vont amuser toute la famille.

Une fois encore, Haba répond présent lorsqu’il s’agit d’amuser nos petits même en voyage. Je trouve génial que la marque ait pensé à proposer des formats voyage des jeux cités qui, en grand format, sont fabuleux.

N’hésitez pas également à découvrir le restant du catalogue, le choix est dingue et pour tous les âges !