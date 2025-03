Hard Bargain – Enquête occulte chez Les Humanoïdes Associés

Partagez





Un polar fantastique bien sombre, à la mode année 40, dans un Los Angeles fantasmé, où créatures et humains ont appris à vivre ensemble : Hard Bargain !

Harding est un détective privé de Los Angeles, spécialisé dans l’occulte. Un « dur à cuire » qui court après les innombrables créatures et gangsters des rues qu’il côtoie. Oui, mais voilà, ce jour-là, on l’appelle à l’hosto : il semblerait qu’un homme, ce soit lui-même infligé l’ablation de ses quatre membres ? Mais comment ??? Il porte une étrange marque rouge représentant des symboles … L’enquête ne fait que commencer, et tout porte à croire qu’Harding connaisse toutes les futures victimes…

À retrouver aux Éditions Les Humanoïdes Associés depuis le 5 mars 25 ! (+14)

Le décor :

Los Angeles, une chambre miteuse…

Un homme assis sur le lit tente de prouver son amour, à la femme qui regarde par la fenêtre. Le problème, c’est qu’il n’est pas près à faire ce qu’elle demande. La discussion se clôture assez rapidement, grâce à un hachoir !!!

Pendant ce temps, le détective Franck Harding se bat furieusement sur un des toits de la ville. Il est au fait avec une étrange créature à la peau rouge. C’est un démon d’Eros ! Il doit récupérer les clichés que celui-ci a pris de son aventure avec une cliente. Et effacer les preuves de son adultère. Le combat est acharné, mais Franck prend vite le dessus.

De retour chez lui, Nahla, sa compagne pratiquant la magie noire, l’accueille. Toujours aussi grinçante, avec ses dialogues un brin déplacé ! Un petit massage pour soigner son compagnon, et déjà, le téléphone retentit…

Le détective est sommé de rappliquer au plus vite à l’hosto du coin.

Sur les lieux, il découvre une vieille connaissance, que le doc connaît aussi. Il faut dire que lorsqu’ils étaient gosses, Irv, Franck et la victime Geogie traînaient souvent ensemble dans le quartier. Ce ne sera plus le cas de Georgie. On lui a sectionné les quatre membres, et tatoué au fer rouge un drôle de symbole …

Le point sur le comics :

Hard Bargain aux Éditions Les Humanoïdes Associés, ce sont 192 pages que l’on ingurgite goulûment. L’enquête mystérieuse, proposée par Steven S. DeKnight, lui est inspirée d’un fait réel.

Mais, l’auteur invente, autour du meurtre de Vincent Chin, tout un univers polar/fantastique sombre et hémoglobiné, mis en images par Leno Carvalho.

Des graphismes au pur style burlesque, d’où émanent un magnétisme et un charisme total, avec ce côté ésotérique de l’histoire. Les planches de qualité nous proposent une palette complète d’horreur, de noirceur et de ténèbres !

Le mélange créatures démoniaques, réalité citadine corrompue des années 40, et vengeance ancestrale sur fond de crime haineux fonctionnent plutôt bien.

On est pris par la narration du protagoniste principal, son caractère provocateur, et ses répliques particulièrement cyniques. Pas le temps de respirer, les négociations s’enchaînent rapidement, à coup de poings, et de sorts malfaisants. Les secrets sont bien cachés et les flash-back sur les origines du perso.principal, nous permettent de mieux comprendre le présent.

Des incantations, des sorts indéfectibles et anciens, pour un fond de récit résonnant autour des discriminations et de la haine aux US envers certaines communautés.

La conclusion :

Un Los Angeles fantasmé, certes, mais dont les figures fantastiques correspondent aux « démons » que l’on peut y trouver !! Hard Bargain nous rappelle qu’historiquement, la « cité des anges », où certains voyaient le rêve Américain, le glamour, le cinéma, n’était que corruption, haine et industrialisation !

Après tout, qui dit « Ange », dit démons, et les auteurs exploitent ici, toutes les possibilités, en s’appuyant sur un meurtre bien réel résonnant de plus belle dans l’actualité de nos sociétés !

Un récit convaincant et particulièrement prenant, à retrouver aux Éditions Les Humanoïdes Associés.

PS : en fin de lecture, un postface de l’auteur et une galerie de cover en noir et blanc !