Easy Vietnam – Ed. Mango

Easy Vietnam est un livre culinaire de Nathalie Nguyen, paru aux éditions Mango, en février 2025. Un ouvrage gourmand qui propose des bases et des recettes incontournables pour découvrir et déguster la cuisine vietnamienne. Entre ingrédients incontournables, recettes faciles et gestes astucieux, le livre a tout pour plaire…



Le livre débute avec un sommaire complet, qui présente les différentes parties à découvrir et quelques photographies alléchantes. Les habitudes alimentaires vietnamiennes sont détaillées, pour mieux comprendre la culture gastronomique. Les ustensiles et la vaisselle sont présentés, avant de retrouver les ingrédients en image ! Les bases, autour du riz, des nouilles et les sauces maison trouvent leur place et leur recette avant de retrouver la première partie qui présente les entrées. Ainsi, au fur et à mesure, le lecteur découvre les entrées, le street food, les grands classiques, les viandes et poissons, les nouilles et riz et les desserts.

Le livre culinaire invite à découvrir les saveurs du Vietnam. Chaque recette reste clairement détaillée, avec les temps de préparation, de cuisson et de trempage, ainsi que le nombre de parts. La liste des ingrédients est précise, facilitant la réalisation des plats. Le livre propose une variété de recettes traditionnelles, allant des soupes aux plats plus élaborés, toujours accompagnées de conseils pratiques et d’astuces. Des variantes suggérées permettent personnaliser les plats selon les goûts et les disponibilités des produits. Les belles photographies alléchantes, qui illustrent chaque recette, ajoutent à l’envie de cuisiner et de déguster. Le livre est idéal pour les amateurs de cuisine asiatique à la recherche de recettes simples et authentiques. Une invitation à voyager depuis la cuisine…

Easy Vietnam est un livre culinaire, des éditions Mango, qui présente les recettes de cette cuisine saine. Un indispensable pour apprendre et connaître la cuisine vietnamienne, entre ingrédients, astuces et recettes incontournables et parfumées.

