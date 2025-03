Maya – Auprès de mon arbre

Auprès de mon arbre est le deuxième tome de la série jeunesse Maya, d’Adam Devreux, paru aux éditions Glénat, fin février 2025. Une bande dessinée ludique et pédagogique, qui présente une héroïne curieuse, drôle et à travers des histoires courtes qui s’enchaînent avec facilité.

La fillette explique qu’elle flottait hors de son corps. Tout était assombri autour d’elle. Puis, elle est rentrée dans une sorte de tunnel obscur avec une lumière au bout… Elle s’est sentie attirée par cette lumière réconfortante. Là, les âmes de gens partis avant elle, dont certains qu’elle avait connus, l’ont accueillie avec bienveillance. Maya est en train de lire un livre, auprès d’Eugène. Elle poursuit en disant que ces âmes lui ont dit de retourner chez les vivants, que son heure n’était pas encore venue. Puis, elle s’est réveillée. Eugène finit par réagir, en expliquant que cette histoire, il l’a entendue des centaines de fois. Les histoires de tunnel et de lumière ressemblent à des foutaises ! Maya, quant à elle, pense que si les témoignages concordent, c’est qu’il y a certainement du vrai là-dedans ! Eugène pense plutôt à une hallucination collective, ou l’envie d’y croire…

Maya poursuit ses réflexions avec une curiosité mordante et un humour piquant. Loin d’être une simple enfant, elle questionne le monde avec une acuité rare. La mort, l’écologie, le langage des arbres, la consommation de viande… Aucun sujet ne lui échappe. Ses échanges avec Leonardo, petit philosophe en herbe, oscillent entre naïveté et lucidité cinglante. Oncle Eugène, figure rassurante, ponctue ces discussions d’une sagesse bienveillante. L’accident survenu à la fin du premier tome plane sur l’intrigue, dévoilant peu à peu ses conséquences. L’atmosphère oscille entre légèreté et gravité, portée par un dessin expressif et soigné. Un ton mordant rappelle Mafalda, entre sarcasme et émerveillement. Les dialogues percutants et les questionnements existentiels offrent une lecture stimulante. Entre rires et réflexions profondes, la bande dessinée séduit par son intelligence et son dynamisme. Un album vif et attachant qui pousse à regarder le monde autrement.

Auprès de mon arbre est le deuxième tome de la série jeunesse Maya, des éditions Glénat. Un album touchant et drôle, qui invite à réfléchir sur le monde, notre place, entre rire et pédagogie, à travers une héroïne forte, qui se pose de grandes questions…

Une bande dessinée à retrouver sur Amazon