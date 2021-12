Héroïques – Une bande dessinée jeunesse inspirante

Héroïques est une bande dessinée, un documentaire, pour les jeunes lecteurs, dès 9 ans, des éditions Nathan, paru en octobre 2021. Un ouvrage qui présente des animaux, végétaux et humains qui nous invitent à repenser notre façon de vivre, pour cohabiter harmonieusement sur Terre.

Le sommaire présente trois grandes parties, avec des animaux inspirants, des personnalités et des gens qui s’engagent ! Des présentations surprenantes, qui expliquent pourquoi il faut respecter et protéger la nature et la vie, s’entraider et se soutenir. En effet, il est nécessaire de respecter, de protéger de s’entraider et de se soutenir, pour la survie de tous et de notre planète. De plus l’altruisme et le mutualisme sont plus répandus qu’on ne le pense ! Le monde du vivant est incroyable et sur Terre, il y a bien plus de coopération que de compétition. Chacun joue un rôle, les animaux, les plantes et les êtres humains. Aussi, le livre présente 24 portraits de héros, célèbres et anonymes, d’êtres qui accueillent, protègent, s’engagent…

Les trois chapitres présentent donc des animaux et des plantes incroyables, doués de coopération, pour survivre et protéger, puis des personnalités, et enfin des anonymes, qui veillent sur la Terre, les peuples, les animaux, la nature… Les présentations sont plaisantes, avec un paragraphe qui vient présenter l’animal ou la personne, puis, à travers une bande dessinée, les exploits de ces derniers. Ainsi, les jeunes lecteurs sont rapidement immergés dans un univers sensible, où il est démontré que l’on peut cohabiter sur Terre. Les portraits sont divers, inspirants, touchants, incroyables et fascinants à la fois. Le texte est adapté aux enfants, entre explications et dialogues, pour une lecture plus plaisante et rythmée. Le dessin est simple, néanmoins efficace, bien détaillé par moments, pour présenter des animaux.

Héroïques est un documentaire, allié à une bande dessinée, des éditions Nathan, qui vient présenter des animaux, végétaux et humains inspirant, qui invitent à repenser notre façon de vivre, à coopérer, cohabiter, faire des choix judicieux, pour vivre en harmonie sur Terre.