Hikaru in the light – Tome 1

Hukaru in the light est une nouvelle série manga, de la nouvelle collection des éditions Petit à petit. Un manga de Mai Matsuda, paru en février 2025, qui propose de découvrir le phénomène des idoles au Japon, avec une héroïne attachante et rayonnante.

Pour devenir une idole, il ne faut pas être une fille normale ! La condition pour monter sur scène est d’être spéciale, pour devenir une authentique idole. Dans la rue, une voix se fait entendre. Les passants semblent surpris par le doux timbre de voix. Depuis un bain public, Hikaru chante, tout en passant la serpillère. Une voisine reconnaît sa jolie voix… Dans le bain public, un vieil homme demande à la jeune fille de chanter autre chose. Hikaru ne veut pas chanter cette vieillerie… Elle aide déjà à faire le ménage, donc elle aimerait bien chanter ce qu’elle aime ! Le grand-père affirme que son chant est tout ce qui lui reste d’agréable dans la vie. Puis, la jeune fille remarque un attroupement de personnes. Elle leur rappelle que le bain public n’est pas encore ouvert. Mais son grand-père affirme que les personnes sont là pour écouter sa voix.

Le manga est captivant, il plonge le lecteur dans l’univers des idoles, un phénomène musical emblématique au Japon. Prépubliée entre 2021 et 2022, cette œuvre de Mai Matsuda explore l’industrie musicale de la J-Pop avec une intrigue centrée sur une jeune héroïne en quête de succès. L’histoire aborde des thèmes classiques tels que la rivalité, le dépassement de soi et les défis personnels. L’autrice parvient à rendre ses personnages secondaires, comme le producteur M. Hayama et la meilleure amie Ran Nishikawa, particulièrement intéressants, en leur donnant une véritable profondeur. Le style graphique de Matsuda, avec des traits ronds et doux, se distingue des clichés du shojo manga, apportant une fraîcheur bienvenue. Les planches sont agencées de manière classique, mais efficaces. Un cliffhanger à la fin du tome incite à poursuivre l’aventure. En prime, un dossier détaillé sur l’univers des idoles vient enrichir l’expérience de lecture.

Hikaru in the light est une série manga qui débute la nouvelle collection Kotodama, des éditions Petit à petit. Un premier tome captivant et réussi, qui propose de découvrir le phénomène des idoles au Japon, à travers l’aventure d’une jeune fille attachante.

