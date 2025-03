Charbon de Carrefour Soft : l’allié incontournable pour une peau purifiée !

La nouvelle gamme Charbon de Carrefour Soft promet de purifier l’épiderme tout en éliminant impuretés et excès de sébum. Avec ses quatre produits complémentaires, elle s’impose comme une routine beauté efficace, idéale pour les peaux mixtes à grasses.

Carrefour Soft se distingue par ses produits de soin accessibles et performants, pensés pour répondre aux besoins quotidiens de la peau. Alliant innovation et qualité à des prix abordables, cette gamme au charbon confirme l’engagement de l’enseigne à offrir des solutions adaptées à tous les types de peau, même les plus exigeantes.

La gamme Charbon est complète pour une peau éclatante et se compose de quatre produits beauté. Des produits cosmétiques, pour éliminer les impuretés de la peau du visage, à commencer par le Masque Hydrogel. Il épouse parfaitement les contours du visage grâce à sa texture en gel. Enrichi en poudre de charbon et en dérivé de vitamine E, il absorbe l’excès de sébum et laisse la peau fraîche et matifiée.

Les Patchs Purifiants, vendus par lot de quatre, sont parfaits pour désincruster les pores de la zone T. Ils éliminent efficacement les points noirs et offrent une sensation de propreté immédiate. Le Nettoyant 3 en 1 est l’allié multifonction des peaux à problèmes. Il nettoie, exfolie et agit comme un masque purifiant. Grâce à sa formule enrichie au charbon, il affine le grain de peau et réduit visiblement les imperfections. Il possède un parfum doux et frais, très agréable. Enfin, le Masque Detox, idéal pour un instant cocooning. Il aide à éliminer les impuretés et améliore l’apparence de la peau en seulement trois minutes d’application. Il offre une belle peau, rayonnante et soyeuse.

Carrefour Soft propose une solution complète pour retrouver une peau nette et équilibrée. Faciles à intégrer dans une routine quotidienne, ces soins au charbon sont des alliés incontournables pour lutter contre les imperfections tout en apportant une touche de fraîcheur et de bien-être. Une gamme qui allie efficacité et accessibilité, à découvrir sans tarder !