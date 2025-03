Mon petit cœur – Ed. Gründ

Mon petit cœur est un joli livre cartonné, en forme de cœur, paru aux éditions Gründ, en janvier 2025. Un livre jeunesse, d’Hannah Eliot et Susie Hammer, qui propose aux jeunes enfants un format ludique, pour exprimer son amour, découvrir un tendre sentiment.

Le livre, en forme de cœur, propose de découvrir des pages de plus en plus grandes. Ainsi, les jeunes enfants débutent avec un petit cœur. La première double page présente un soleil pailleté. Une phrase courte et simple accompagne ce soleil, qui prend toute une page. Le texte vient interpeller les enfants sur le fait qu’avec lui, le soleil semble briller tous les jours. Une tendre attention qui fait sourire et invite à découvrir la suite. La deuxième double page présente un drôle et joli pommier. Une phrase vient suggérer que le jeune lecteur est sa pomme d’amour !

Le livre est réellement captivant et attrayant. De par sa forme, tout d’abord, et par ses couleurs et textures. En effet, le livre est en forme de cœur, de plus en plus grand, au fil des pages, et des paillettes font briller des dessins, tout en offrant une texture à toucher. Le texte reste simple et clair, entre déclaration d’amour, références, citations. Le récit est court et tendre, permettant aussi d’enrichir le vocabulaire des jeunes enfants, d’associer des mots à des images et de développer le langage. Le petit album original et coloré suggère aussi aux enfants d’exprimer leur amour. Le fait de recevoir et d’offrir est au cœur de ce joli petit album. Le sens du toucher est aussi travaillé, avec les paillettes qui offrent une texture curieuse, granuleuse, pour les enfants. Le dessin reste simple, coloré et souriant.

Mon petit cœur est un livre en forme de cœur, comme une déclaration d’amour, des éditions Gründ. Un livre cartonné, solide et original qui propose d’exprimer son amour, à travers différents cœurs et sources d’inspiration, entre couleurs et paillettes !

