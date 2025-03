Auberge L’Arrioutou Hautacam Pyrénées

Un lieu de charme et d’histoire des Pyrénées

L’Arrioutou est une auberge familiale des Pyrénées qui a su préserver son authenticité depuis son ouverture en 1972, nichée sous le Hautacam.

L’Arrioutou, située dans une ancienne grange, a su tirer parti de son emplacement unique, à l’écart des routes principales, ce qui lui a conféré un charme particulier. Avec la création de la station de ski d’Hautacam et l’aménagement de la route qui y mène, les propriétaires ont rapidement compris l’opportunité qui s’offrait à eux. En 1972, ils ouvrent leur crêperie, proposant des galettes et des crêpes faites maison, qui attirent rapidement les visiteurs de la station.

L’auberge

L’année suivante, en 1973, le succès grandissant les incite à élargir leur offre en ouvrant un restaurant. Ce choix s’avère judicieux, car il permet de satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse, désireuse de découvrir les spécialités locales et de se restaurer après une journée sur les pistes. Depuis lors, l’établissement n’a cessé de prospérer, devenant une adresse incontournable pour les skieurs et les gourmets.

Aujourd’hui, la crêperie-restaurant est un lieu prisé, où l’on peut déguster des plats savoureux dans un cadre authentique, tout en profitant de l’atmosphère chaleureuse qui règne dans cette ancienne grange. Le succès de l’établissement témoigne de l’engagement des propriétaires à offrir une expérience de qualité à leurs clients, en préservant l’âme de cet endroit chargé d’histoire.

A midi

Dans ce bel endroit le menu comprend, le plat phare est l’incontournable garbure, une des meilleures de la région et tellement copieuse. N’oublions pas le pâté fait-maison, les grillades au feu de bois accompagnées des pommes de terre à l’étouffée et le dessert maison, le tout pour à un prix très raisonnable et accessible pour tous les budgets.

A table

Les plus gourmands se laisseront tenter par les menus supérieurs : seconde entrée avec boudin aux pommes ou truite des Pyrénées, un peu de fromage de la vallée ou le menu Bigourdan…

La garbure

La garbure, véritable emblème de la cuisine du Sud-Ouest, est un plat qui réchauffe le cœur et l’âme. Sa richesse en saveurs, notamment grâce à la caouanne et aux viandes confites, en fait un mets réconfortant et savoureux. Chaque cuillerée est une invitation à la convivialité, et il est difficile de résister à l’envie de terminer la soupière, tant elle est délic

Cette recette, transmise de génération en génération, évoque des souvenirs de repas partagés en famille, où l’on se sent chez soi. La garbure est bien plus qu’un simple plat; c’est un symbole d’amour et de tradition, un véritable hommage à la gastronomie locale. Que ce soit en hiver pour se réchauffer ou lors d’une réunion de famille, elle saura toujours ravir les papilles et régaler les convives. Un délice que l’on ne se lasse jamais de savourer!

L’après midi

Quelle belle expérience ! Déguster des crêpes accompagnées d’une boisson locale dans un cadre aussi charmant, que ce soit à l’intérieur près de la cheminée ou en terrasse au bord du ruisseau, doit être très agréable. Les saveurs des crêpes se marient parfaitement avec un bon cidre ou une bière artisanale, et le thé est toujours une bonne option pour ceux qui préfèrent une boisson chaude. Quelle est votre crêpe préférée ?

Un café ? @JB Tournié

Ici tout le monde est tellement accueillant et attentionné que cela fait vraiment toute la différence. A l’Arrioutou l’atmosphère est chaleureuse et conviviale, les visiteurs se sentent à l’aise et appréciés. C’est ce genre d’accueil qui peut transformer un simple séjour en un moment mémorable.

Alors n’hésitez plus, découvrez cette auberge un lieu incontournable des Pyrénées:

Il est conseillé de réserver:

